Une nouvelle participante s’est jointe à notre groupe de baigneurs nordiques, l’hiver dernier. Les premières semaines, Irina enlevait ses vêtements, plongeait dans l’eau glacée du fleuve Saint-Laurent et se rhabillait sans glisser un mot. Une introvertie, que je me disais…

Après un mois, j’ai compris que ce n’était pas la gêne ou les frissons qui l’empêchaient de jaser. En fait, Irina ne parlait ni français ni anglais. Vadim – le chef d’orchestre de nos baignades hebdomadaires – m’a expliqué qu’elle arrivait tout juste d’Ukraine.

J’ai souri en apprenant qu’ils covoituraient pour se rendre ici. Il a remarqué mon expression. « Ça ne devrait pas être surprenant, un Russe et une Ukrainienne qui s’aiment bien… » Il a ajouté que la baignade en eaux froides n’était pas leur seule activité commune. Ils exerçaient aussi leur français grâce à Mauril.

Mauril ?

C’est une application gratuite créée en 2021 par Radio-Canada pour favoriser l’apprentissage des deux langues officielles du pays. De courts extraits de séries d’ici sont utilisés pour montrer des interactions entre des individus et expliquer le vocabulaire employé par ceux-ci. Des exercices sont ensuite proposés aux usagers. Par exemple : le personnage de Thomas, dans une scène de la websérie Les éphémères, a dit « bonjour ». Trouvez le synonyme de « bonjour » parmi ces trois options.

Belle découverte, merci, Vadim.

À partir de ce moment, Irina s’est ouverte. Elle semblait fière de me parler un peu plus français, chaque semaine. En mars, elle a même invité des élèves de sa classe de francisation à se baigner avec nous. (Je vous confirme que l’excitation mêlée à la peur, ça se devine dans toutes les langues.)

J’ai alors réalisé que si je tiens à mon français, j’en sais bien peu quant aux défis de celles et ceux qui veulent l’apprendre.

Bien entendu, je sais qu’il peut être difficile d’avoir accès aux cours de francisation (plusieurs cas dépassant la norme de service de 50 jours ont été recensés, cet hiver). Je sais que les personnes demandeuses d’asile n’ont pas droit à l’allocation de 230 $ par semaine versée aux immigrants qui étudient notre langue à temps plein. Je sais que les horaires fixes posent parfois problème, surtout pour les hommes qui cumulent les emplois, pression de pourvoyeur oblige… Mais j’en sais très peu sur les autres moyens d’apprivoiser cette langue belle et importante.

Irina m’a expliqué qu’elle utilisait plusieurs outils en ligne, comme Reverso Context, Duolingo et Lingualeo. Et j’ai appris avec joie qu’il existe aussi des programmes d’entraînement entre pairs, à Montréal.

Depuis novembre, huit ambassadeurs aident leurs concitoyens du quartier Parc-Extension à parler le français. Chacun accompagne un groupe d’environ huit participants lors d’ateliers de discussion et d’exercices comme aller à la pharmacie, commander un plat au restaurant ou visiter un proche dans un CHSLD. L’idée est d’ancrer la pratique du français dans la vie de tous les jours et de favoriser l’intégration des allophones dans leur quartier.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Amina, Mandeep et Baljit

Il s’agit de la deuxième cohorte du projet Marquage, né en juin 2023. Depuis, plus de 200 personnes ont participé à près de 700 activités. Chacun des ambassadeurs est un citoyen rémunéré qui parle non seulement français, mais aussi la langue maternelle de ses élèves.

Shahista maîtrise donc huit langues.

Amina, elle, peut en parler sept.

Les deux ambassadrices et leur collègue Guy sont réunis dans un local de l’organisme L’hirondelle.

Rapidement, je comprends qu’il y a chez les trois guides une profonde volonté d’aider leur prochain.

Shahista a vu son père galérer en arrivant au Canada, lui qui ne parlait qu’anglais et swahili. Elle veut briser ce cycle d’isolement. Guy, originaire du Cameroun, sait aussi à quel point on peut se sentir seul, loin de sa famille. S’exercer à parler français permet selon lui de sociabiliser : « Après un parcours comme celui-ci, les gens peuvent au moins saluer autrui, prendre le bus, acheter des choses, demander des directions… »

Les allophones manquent d’espaces pour entamer une conversation en se donnant le droit de se tromper. Il faut amoindrir leur « honte », leur « peur » et leur « gêne », selon Amina.

L’idée, c’est que la langue ne soit pas cantonnée aux salles de cours.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Kade

« Si tu restes à la maison, tu n’apprends rien, ajoute Kade. Tu ne peux pas avancer ! » L’élève d’Amina a quitté la Guinée en 2017. Elle ne parlait alors ni français ni anglais. Elle est arrivée à Montréal en plein janvier, seule et enceinte. C’est l’organisme La maison bleue qui l’a aidée à naviguer dans la tempête. Elle va aujourd’hui à l’école et parle un français impressionnant. Il lui reste à l’écrire, insiste-t-elle. Le projet Marquage lui a notamment permis d’enfin comprendre les panneaux dans le métro. Elle a gagné en autonomie, même si son plus jeune continue à la reprendre quand elle opte pour le français, avoue-t-elle en riant.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Baljit

Baljit, elle, n’a pas encore les papiers nécessaires pour s’inscrire en francisation. En attendant, elle est heureuse d’avoir pu apprendre des expressions d’usage. Elle enfile, souriante : « Bonjour ! Je suis Baljit, comment allez-vous ? Bonne journée, bonsoir, merci ! »

Sa fille de 19 ans n’est venue la rejoindre qu’en janvier dernier. Pourtant, Mandeep arrive déjà à me répondre dans un mélange de franglais : « J’apprends le français pour m’intégrer dans la société québécoise. I really want to learn French and I am learning ! »

Tous les intervenants dans la pièce insistent sur l’importance d’une multiplication d’outils pour aider les gens qui, comme ces élèves, souhaitent maîtriser la langue de ce chez-nous devenu leur chez-elles.

Les ateliers de la deuxième cohorte du projet Marquage ont pris fin en avril dernier et l’équipe évalue présentement les retombées du projet pilote pour déterminer s’il sera reconduit ou non. Chose certaine, les activités pour s’exercer à parler français en bibliothèque se poursuivront jusqu’en octobre prochain. Amina précise avec fierté que plusieurs d’entre elles seront destinées aux parents et à leurs enfants.

« Bravo pour votre engagement.

— C’est important de donner ce qu’on a », répond-elle simplement.