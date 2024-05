Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

« Qui a déjà jardiné et qui jardinera pour la première fois ? », demande Laurence Deschamps-Léger aux gens qui auront les mains et les pieds dans la terre pendant deux heures pour la corvée d’ouverture des jardins collectifs du Campus MIL.

« L’objectif aujourd’hui est de se rencontrer et de réveiller les jardins, mais aussi de faire un peu de ménage », expose la cofondatrice d’On sème, OBNL qui encourage le développement d’un système alimentaire local et communautaire.

En ce magnifique deuxième samedi de mai, l’organisme lance sa saison de jardinage collectif et éducatif sur le terrain des Projets éphémères du Campus MIL. Le décor ne pourrait mieux incarner l’agriculture urbaine : on devine le mont Royal à travers deux tours de condos presque flambant neuves, alors que le soleil se réfléchit sur le bâtiment vitré moderne de l’Université de Montréal.

« Quand nous avons commencé il y a huit ans, le terrain était du gravier à 100 %. Tout le sol et le compost qu’on retrouve aujourd’hui ont été transportés une brouette à la fois », souligne avec fierté Laurence Deschamps-Léger.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Laurence Deschamps-Léger a cofondé On sème avec Sara Maranda-Gauvin. La première tient son fils Alexis dans ses bras.

Sara Maranda-Gauvin et Laurence Deschamps-Léger ont créé On sème en 2016. La première a étudié à la City Farm School de l’Université Concordia, tandis que la deuxième est l’illustratrice derrière les jolis affiches et calendriers de fruits et légumes Laucolo. À l’origine, les deux amies ont voulu associer agriculture urbaine et artisanat local avec un évènement dans le Mile-Ex qui s’appelait le Marché de mai.

Il y a huit ans, l’Université de Montréal leur a prêté une petite portion du terrain de l’ancienne gare de triage d’Outremont, qui allait devenir le Campus MIL. L’objectif était d’en faire un espace cultivable, mais disons qu’il fallait y croire !

Aujourd’hui, les jardins d’On sème ne sont plus au milieu d’un secteur en friche. Ils sont une enclave verte au cœur d’un nouveau quartier en construction, au coin de la rue Durocher et de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre Outremont et Parc-Extension. Leur particularité ? Ils sont collectifs. « On partage les tâches et les récoltes », résume Laurence Deschamps-Léger.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE De l’agriculture urbaine dans toute sa splendeur

Du jardinage collectif et éducatif

Jusqu’en septembre, trois séances de jardinage encadrées par un animateur auront lieu chaque semaine, les mardis, mercredis et vendredis. On peut s’inscrire seul ou en famille (pour environ 200 $) et il restait deux places aux dernières nouvelles.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les séances de jardinage du mardi et du vendredi sont destinées aux familles.

Dominic Bouchard et son fils de 7 ans Henri tenteront l’expérience pour la première fois cette année. « Nous avons découvert le jardin pendant nos explorations à vélo pendant la pandémie. On venait flâner dans cet espace de nature en ville », explique le père.

À la maison, la famille cultive des légumes dans des bacs, mais les récoltes seront plus riches et plus variées à plus grande échelle et en groupe. « À plusieurs, on devrait avoir un meilleur succès », blague Dominic Bouchard.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Isabelle Dubé, à droite, apprécie grandement l’esprit de communauté.

Isabelle Dubé, quant à elle, fréquente le jardin d’On sème depuis trois ans. « Pour moi, c’est comme un havre de paix. Au-delà du jardinage, il y a l’idée de se regrouper », souligne-t-elle.

La photographe de métier apprécie aussi le fait d’être encadrée. « Je suis sur la liste d’attente des jardins communautaires depuis sept ans. Mais ici, c’est encore mieux, car j’acquiers des compétences que je n’aurais pas acquises seule. »

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Nafy Gueye anime l’une des séances hebdomadaires de jardinage.

Bon pour le moral

On sème compte Nafy Gueye parmi ses animateurs depuis quatre ans. « C’est beau pendant les récoltes de voir comment les jardiniers et jardinières sont contents de rapporter des fruits et légumes à la maison [...] C’est gratifiant, mais c’est aussi bon pour le moral et la santé mentale », explique-t-elle.

Nafy Gueye est une agente technique en horticulture et arboriculture à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Après notre rencontre, nous avons appris sur le site de la Ville de Montréal qu’elle a déjà cultivé un champ de citronniers au Sénégal et qu’elle s’occupe actuellement du projet de microforêt au parc Laurier !

Nous sommes la preuve qu’on peut prendre une zone impropre au jardinage et en faire quelque chose de beau. Nafy Gueye, animatrice pour On sème

Nafy est diplômée du programme d’agriculture urbaine du Cégep de Victoriaville. Elle a fait son stage dans les jardins collectifs d’On sème et a appliqué la méthode de permaculture en butte de Philip Forrer.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Petit tour de brouette entre deux tâches

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Antoine C. Falardeau est vice-président du conseil d’administration d’On sème. Il vante les vertus thérapeutiques du jardinage. « Mon rêve est de rendre accessibles les jardins aux gens en situation de handicap », signale-t-il.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Entre deux tâches, la camaraderie est au rendez-vous.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Qu’est-ce qui poussera cette année ? Des aubergines, des courgettes, du maïs sucré, des cerises de terre, pour ne nommer que ces fruits et légumes, mais aussi des pommes de terre !

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE L’organisme Jeunesse au soleil a aussi un potager sur le Campus MIL. 1 /5









Amandine Chamard-Bois, une autre étudiante de l’Institut national d’agriculture biologique – l’INAB, qui a un campus à Montréal –, consacre actuellement un espace à la pousse de petites verdures (mesclun, moutarde piquante, chicorée). « On fait des essais de culture intensive en ville », explique-t-elle.

« Ici, c’est une grande bouffée d’air frais après une journée de travail, vante-t-elle. C’est un endroit de liberté et de rencontres. Et pour les enfants, c’est un lieu de découvertes extraordinaire. »

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Pas de doute, le jardinage collectif brise l’isolement.

« C’est du concret ici. On a les mains dans la terre et on entend les petits chardonnerets jaunes », ajoute son amoureux.

Pendant la corvée d’ouverture, plusieurs s’étonnaient que soient apparus autant de nouveaux condos autour du campus MIL. Le quartier est en pleine effervescence et tous espèrent que l’Université de Montréal permettra à On sème de poursuivre encore longtemps ses activités. « Il y a un caractère éphémère, mais on cultive le terrain comme si on était là pour toujours », assure Laurence Deschamps-Léger.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE La meilleure asperge que nous ayons jamais mangée !

— Veux-tu une asperge ? nous propose Nafy Gueye.

Jamais nous n’aurions pu penser croquer un jour dans une asperge aussi goûteuse qui pousse au Campus MIL.

Consultez le site web d’On sème