Sans doute avez-vous vu passer les archives de la télé québécoise et canadienne qui cartonnent actuellement sur le web. Les extraits vidéo d’anciennes émissions des années 1960 et 1970 connaissent une popularité fulgurante depuis quelques mois. En dépit de la barrière linguistique, les deux vidéos ont même réussi à transcender les frontières géographiques de la Belle Province en arrachant un sourire au reste du Canada, aux Américains et… aux Japonais.

On retrouve au cœur de ce phénomène numérique une entrevue avec une bande de hockeyeurs pee-wee roulant fortement leurs « r » et publiée sur le compte TikTok des Archives de Radio-Canada.

Initialement diffusée à l’hiver 1962, elle met en scène Normand Marineau, un jeune joueur étoile désormais célèbre et aujourd’hui âgé de 73 ans. L’autre vidéo est extraite de l’émission Soirée canadienne et date de 1976. Dans un décor des veillées d’antan, un jeune Joël Legendre entonne une chanson à répondre entraînante, En revenant de Sainte-Hélène.

Relayée en masse sur X, la vidéo de Legendre éveille la curiosité des non-francophones pour notre joual bien-aimé.

Quant à Normand Marineau et ses camarades, je lisais il y a quelques jours sur eux dans l’infolettre Memeforum, une publication de la chroniqueuse américaine Kathryn Winn, installée à Los Angeles. Cette dernière écrivait être tombée par hasard sur « [cette] tendance ayant conquis le cœur et l’esprit des Québécois » et considérait le mème comme une fenêtre lui permettant d’observer et d’essayer de comprendre notre culture.

Des ambassadeurs

Si l’engouement pour les deux mèmes internet québécois est palpable, il est toutefois difficile d’expliquer pourquoi ils sont devenus des ambassadeurs de notre culture à l’extérieur de la province. En effet, la viralité numérique ne s’orchestre pas et dépend très souvent de facteurs imprévisibles. Toujours est-il que le phénomène signale l’existence d’une culture numérique québécoise qu’il faut davantage valoriser, en ce qu’elle se retrouve à devenir un des porte-étendard du Québec à l’international. Cet impératif fait écho au discours tenu par le créateur de contenu Farnell Morisset, qui vulgarise fréquemment des enjeux citoyens sur son compte TikTok.

L’avenir de la culture québécoise passe au moins en partie par les médias sociaux. Il faudrait reconnaître qu’ils ont un rôle à jouer dans sa continuité, sa propagation et sa valorisation, tant chez nous qu’à l’international. Farnell Morisset, créateur de contenu

Or, les médias sociaux ont des codes qui diffèrent de ceux qui ont cours dans les médias traditionnels. Pour tirer son épingle du jeu et mettre en lumière la culture québécoise d’aujourd’hui, il est essentiel de se familiariser avec la mécanique idiosyncrasique des plateformes web.

Mèmes et gènes

Une bonne façon d’aborder la culture participative de l’internet consiste à remonter à la racine même du terme « mème ». Il fait son apparition en 1976 dans le livre The Selfish Gene du biologiste Richard Dawkins. Dawkins positionne le « mème » comme un élément culturel qui est transmis d’un individu à un autre, au même titre que les gènes, ces séquences d’ADN qu’on lègue de façon héréditaire à nos enfants biologiques. Or, contrairement aux gènes, le mème n’a rien à voir avec l’hérédité : il se propage par imitation. C’est pourquoi le mème est aussi forgé à partir du terme grec mímêsis.

Le concept du mème peut être appliqué à la circulation d’idées et de pratiques culturelles sur l’internet, des éléments qui sont adoptés et disséminés par voie d’imitation. À l’instar du processus d’évolution biologique, à mesure qu’un élément est reproduit, il subit des mutations. Par exemple, depuis le succès du clip de Joël Legendre, la chanson En revenant de Sainte-Hélène a inspiré un remix house, mais aussi une reprise pop au piano.

À chaque itération, le mème recouvre un sens nouveau et convainc d’autres personnes de le réinterpréter. La culture web n’est donc pas simplement quelque chose que l’on consomme, c’est quelque chose que l’on crée… collectivement.

Ennemie de la télé ?

Alors que les réseaux sociaux sont fréquemment montrés du doigt pour expliquer le manque d’intérêt des jeunes envers le contenu télévisuel d’ici, le succès viral des deux moments tirés des archives télé vient problématiser la relation antagoniste qui opposerait la culture numérique à la culture télévisuelle. Il démontre plutôt que les deux peuvent exister et entretenir une relation dialectique, mutuellement bénéfique.

Or, pour que la télé puisse profiter de cette relation symbiotique, elle doit se plier à une nouvelle écologie participative et laisser son public prolonger, modifier et réinterpréter les produits médiatiques qu’il affectionne. Sur le web, la culture n’est pas contrôlée par une élite ou une poignée d’institutions, mais relève plutôt de tout un chacun. Le contenu télé doit donc être disséminé stratégiquement sur les plateformes, de façon à encourager l’engagement créatif des internautes. Cela sous-tend une perte de contrôle assumée de la part des diffuseurs. Car un mème, ça ne se gouverne pas, ça ne fait que se transformer.