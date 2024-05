« Combien d’enfants avez-vous ? » La question semble simple, mais pour Carryanne Pépin, la réponse est complexe.

« Des fois, je dis : “J’en ai cinq à la maison.” Quand je veux éviter les questionnements. […] C’est le compromis mental que je me suis fait. »

Si sa grande fille est à ses côtés à ce moment-là, cette dernière s’empressera toutefois de corriger le tir. Dans leur famille, ils ne sont pas cinq enfants, ils sont six.

En mars 2023, Carryanne Pépin a vécu ce que redoute toute femme enceinte. À 28 semaines de grossesse, elle a cessé de sentir son bébé bouger. « Je suis allée à la maternité et on m’a annoncé le décès. »

Son mari n’était pas avec elle. Il était resté à la maison pour s’occuper des enfants qui dormaient. Lorsqu’il a appris la nouvelle, il était convaincu qu’il venait de faire un cauchemar.

Pendant la nuit, les parents ont discuté. Allaient-ils demander une autopsie ? Voulaient-ils que leur enfant soit incinéré ? L’urne serait-elle enterrée ? Des questions qu’ils n’auraient jamais cru avoir à se poser.

Billie est né le lendemain. Carryanne Pépin a pu le prendre dans ses bras un moment. Un instant trop bref, quand elle y repense.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Carryanne Pépin

« Si tu ne demandes pas [au personnel hospitalier] comment ça va se passer et ce que tu peux faire, personne ne va te l’expliquer. C’est ça que j’ai trouvé vraiment difficile », témoigne la jeune mère de 31 ans.

Elle a eu « la lucidité et le calme » de poser des questions, mais une fois l’accouchement passé, elle aurait souhaité être mieux accompagnée.

« Il n’y a pas une travailleuse sociale qui est venue me voir. Il n’y a personne. […] Si j’avais été complètement en crise, ça aurait peut-être été différent… mais ce n’est pas vrai que ça allait bien », déplore-t-elle.

« Le CLSC m’a appelée un mois plus tard pour me dire qu’il avait reçu une lettre qui disait que je vivais un deuil périnatal et qu’il offrait des ateliers. Un mois plus tard, c’est trop peu », croit celle qui aimerait que toutes les mères vivant un deuil périnatal puissent obtenir du soutien sur-le-champ.

De blessantes maladresses

Les semaines qui ont suivi ont été très pénibles pour Carryanne Pépin. « J’avais tellement peur de croiser des gens et de me faire poser des questions [sur le bébé]. C’est difficile pour les gens d’entendre ça. C’est confrontant. […] Ils ne savent pas quoi répondre et ils tombent dans les maladresses. »

« Il n’y a rien qui arrive pour rien » ou « au moins, tu as d’autres enfants en santé » sont deux exemples de phrases que Carryanne Pépin recevait comme un coup de poignard en plein cœur. Le deuil n’est pas plus facile parce qu’on a d’autres enfants. C’est d’ailleurs leur deuil à eux aussi, pas seulement celui des parents, note la mère.

« Un gros manque »

Comme nombre de personnes, elle s’est tournée vers le privé pour recevoir le soutien psychologique dont elle avait besoin. Son médecin, « qui est incroyable », l’a aussi épaulée. Elle croit toutefois que les hôpitaux devraient en faire plus. « Il y a un gros, gros, gros manque. Si j’avais plus de temps, ce serait ma mission de vie. Présentement, ce n’est pas bien fait. »

Enceinte de son septième enfant, Carryanne Pépin bénéficie d’un suivi plus serré dans un autre hôpital, où elle se sent mieux encadrée.

« J’ai très peur, mais très hâte de voir comment je vais vivre ce post-partum-là », conclut la maman.

