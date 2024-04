Une quinzaine de mamans entrepreneures qui gèrent des comptes sur Instagram consacrés à la vente de vêtements d’occasion pour enfants (Petits héritiers, Mata né vintage, Le coin Ari. So, Baby Marmelade, etc.) se réuniront le temps d’une première vente collective les 26 et 27 avril.

Regroupées au sein d’un nouveau collectif baptisé Nouvelle Vague, elles présenteront leur sélection de vêtements et d’accessoires d’occasion, modernes ou vintage, pour les 0-14 ans, sur la mezzanine de l’auditorium de Verdun, à Montréal. Avec Nouvelle Vague, Joanny Savard et Naïma Gagné souhaitent promouvoir et rendre plus accessible la mode enfantine de seconde main.

Le 26 avril, de 11 h à 18 h, et le 27 avril, de 10 h à 17 h

