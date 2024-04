Enseignants, éducateurs et parents sont attendus au Salon de l’apprentissage, les 27 et 28 avril.

Pour l’occasion, quelque 200 exposants proposant du matériel didactique, des livres jeunesse, des jeux éducatifs, des outils technologiques et bien plus seront présents au Palais des congrès, à Montréal. Des spectacles pour toute la famille et des conférences seront également présentés tout au long du week-end. L’ancien participant de Survivor Québec et éducateur spécialisé Joël Dandurand montera notamment sur scène pour parler de l’importance de croire en ses rêves. « L’apprentissage, ça ne se déroule pas qu’entre les murs des écoles ! Le Salon est l’occasion idéale de découvrir les meilleures ressources dans le domaine et connecter avec les professionnels de l’éducation », fait valoir Vanessa Pilon, porte-parole de l’évènement, dans un communiqué.

Consultez le site du Salon