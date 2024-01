Vous accueillerez un poupon sous peu ? Les parents et tuteurs montréalais d’enfants nés après le 1er janvier 2024 peuvent recevoir gratuitement la boîte Bienvenue bébé, offerte par la Ville de Montréal.

Pantalon évolutif, hochet, bavoir, doudou, couche de piscine et serviette de bain font partie de la douzaine d’objets qu’on y trouve. « À Montréal, nous voulons que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir. La boîte Bienvenue bébé, ce n’est pas juste un cadeau. C’est aussi un bon départ pour les tout-petits et leur famille, peu importe leur revenu », fait valoir la mairesse Valérie Plante, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Il est possible de demander sa trousse dans l’une des 45 bibliothèques de Montréal.