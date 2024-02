À la recherche d’activités à petits prix pour la semaine de relâche ? Lisa-Marie Therrien, présidente de Faventure, une plateforme web collaborative gratuite qui répertorie près de 400 idées de sorties familiales, donne quelques astuces pour s’amuser sans (trop) dépenser.

Accessibles gratuitement ou à un coût modique, les parcs régionaux du Québec sont un vaste terrain de jeu à découvrir. Avec leurs quelque 2000 kilomètres carrés de territoires naturels, ils représentent des lieux idéals pour prendre une bouffée d’air frais hivernal. Le parc préféré de Lisa-Marie Therrien et de sa famille ? Celui du Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches. « La vue y est incroyable ! » Pendant la saison froide, on peut notamment y faire de la randonnée, du ski de fond, de la raquette et du vélo à pneus surdimensionnés. Et si l’on souhaite y rester plus d’une journée, différents types d’hébergements peuvent être réservés. Le parc régional des Grandes-Coulées, dans le Centre-du-Québec, fait aussi partie des coups de cœur de Lisa-Marie Therrien. « C’est un beau parc. […] C’est assez plat. Ça se marche bien en famille », souligne-t-elle. Un détail souvent important lorsqu’on fait une randonnée avec de jeunes enfants.

Profitez des dimanches gratuits au musée

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Aperçu de l’exposition Ma maison, au Musée de la civilisation

Chaque premier dimanche du mois, de nombreuses institutions muséales ouvrent leurs portes gratuitement aux résidants du Québec. Le 3 mars, ce sera le temps d’en profiter. Parmi les établissements participants, Lisa-Marie Therrien nomme le Musée de la civilisation, à Québec, qui a de « super belles expositions pour les enfants », dont Ma maison, destinée aux petits de 3 à 8 ans. Ses trois enfants aiment également le musée La boîte aux métiers, situé lui aussi dans la Vieille Capitale. « C’est comme une énorme salle de jeux », décrit-elle au sujet de cet endroit où l’on peut s’imaginer être un cuisinier, un policier ou encore un pilote d’avion. L’entrée n’y est pas gratuite le premier dimanche du mois, mais les tarifs sont plutôt abordables.

PHOTO FOURNIE PAR LISA-MARIE THERRIEN Lisa-Marie Therrien

« Souvent, les villes organisent chaque mois des activités gratuites ou pas chères », rappelle Lisa-Marie Therrien. Sur le site de sa municipalité, on peut faire d’intéressantes découvertes. Soirées dansantes, spectacles, défis sportifs, carnavals : certaines municipalités sont très dynamiques. Participer à un évènement dans une ville voisine peut être une belle occasion d’essayer les modules de jeux d’un nouveau parc ou de visiter un restaurant local afin de bien clore la journée, suggère-t-elle.

Tournez-vous vers les maisons de tourisme

Les maisons de tourisme des différentes régions du Québec sont une bonne source pour faire le plein d’idées d’activités. Lisa-Marie Therrien recommande de s’abonner à leurs infolettres pour rester à l’affût des évènements à venir. Sur leur site web, la plupart d’entre elles tiennent des blogues où elles diffusent des suggestions de sorties adaptées à la saison. Sur sa plateforme Faventure, Lisa-Marie Therrien alimente elle aussi un blogue afin de nourrir les parents friands d’activités familiales.

