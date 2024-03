Le jeu de société Cat in the Box repousse les limites du traditionnel jeu de plis.

Quelques suggestions de jeux de société pour jouer seul, en famille ou avec des amis !

Cat in the Box

Vous connaissez le principe du jeu de plis ? C’est celui-là même qui est utilisé dans plusieurs jeux de cartes comme le 500. Or, ce jeu imaginé par le Japonais Muneyuki Yakouchi repousse les limites de cette mécanique. Ici, les joueurs ne connaissent la couleur de leur carte qu’au moment de la jouer. Or, il y a des règles particulières à respecter, notamment celle de ne pas pouvoir jouer deux fois des cartes de même couleur et de même valeur au cours d’une manche. Ça semble facile, mais c’est un fichu casse-tête qui peut coûter cher. Car quiconque se retrouve dans l’impossibilité de respecter cette règle va perdre tous les points qu’il pensait avoir accumulés. Un jeu malin, facile à assimiler, avec du matériel de qualité dans sa version « de luxe ». Qui dit mieux ?

Pour 2 à 5 joueurs de 10 ans ou plus. Durée : 30 minutes. Prix : 36 $

Stéphanie Morin, La Presse

Nautilus Island

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Qui sera le premier naufragé à rafistoler le Nautilus pour enfin pouvoir quitter l’île déserte ?

Votre équipage s’est échoué sur une île déserte, mais vous avez repéré sur la rive opposée l’épave d’un sous-marin, le Nautilus. Comme il s’agit d’un appareil individuel, il faut être le premier à trouver les bonnes pièces et le bon équipement pour le remettre en ordre. Pour y arriver, il faut constituer des collections de différents types d’objets, lesquelles peuvent être associées à divers types de bonis selon que l’on décide d’être le premier à terminer une collection ou que l’on choisit d’en constituer une plus importante. Aussi, les joueurs ont tour à tour le choix d’installer leurs pions dans la queue du sous-marin, ce qui leur permet de jouer en premier, mais qui limite leurs actions de recherche ou de collection, à l’inverse des joueurs qui ont placé leurs pions à l’avant. En ce sens, le niveau de stratégie nous apparaît un peu complexe pour des enfants de 8 ans ; le jeu est certainement plus adapté aux enfants de plus de 10 ans.

Pour 2 à 4 joueurs de 8 ans ou plus. Durée : 30 minutes. Prix : 35 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Now !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Attention, dans cette boîte se cache un redoutable jeu de vitesse !

Les amateurs de jeux de vitesse vont se régaler avec ce jeu encore tout chaud cosigné par les éditeurs québécois Randolph et Scorpion Masqué. Des cartes chiffrées dotées de petites barres de pointage constituent l’ensemble du matériel de ce jeu d’ambiance. Il faut ici savoir courir des risques pour tenter de récupérer les cartes au centre de la table. Vous pensez avoir le bon chiffre pour faire le plein de points ? Criez « Now » et vous forcerez vos adversaires à précipiter leur décision. Mais attention, les cartes qui composent votre main peuvent vite disparaître... C’est simplissime, mais il y a dans cette petite boîte tout ce qu’il faut pour des parties effrénées. Un titre parfait pour casser la glace avant une grande soirée de jeux.

Pour 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 20 $

Stéphanie Morin, La Presse

Accomplices

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Accomplices est un jeu collaboratif dans le plus pur sens du terme !

Deux experts cambrioleurs tentent d’enchaîner des coups de plus en plus audacieux. Pour y arriver, ils ont réussi à dénicher des lunettes spéciales leur permettant de détecter les lasers qui arment les systèmes d’alarme du manoir, du casino, du musée et de la base lunaire. Le hic, c’est qu’ils n’ont qu’une paire de lunettes pour voir chaque type de laser, rouge ou bleu. Les complices doivent donc travailler en équipe en communiquant uniquement par la voix. Les voleurs ont 30 secondes pour observer la salle et discuter stratégie et n’ont que 2 minutes pour voler un maximum de butin avant de filer par la sortie. La mécanique est simple, on trace son chemin sur la carte de la salle à l’aide d’un crayon effaçable ; on perd des points quand on touche aux lasers ou quand on n’arrive pas à gagner la sortie à temps. Comme on doit réussir les premières scènes avant de passer aux autres, il faut bien ajuster notre stratégie de communication – le duo que l’on formait avec notre jeune ado testeur s’est fait prendre la main dans le sac avant de sortir du casino. Mais on a promis de se reprendre !

Pour 2 ou 4 joueurs de 10 ans ou plus. Durée : 20 minutes. Prix : 38 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse