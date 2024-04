Oubliez votre grand ménage du printemps. Cette saison, c’est devant l’écran qu’il faut s’activer. La Presse a examiné la programmation des prochains mois pour vous trouver mille et une bonnes excuses d’abandonner vos aspirations de nettoyage.

Téléréalités

Les compétitions de téléréalité bourgeonnent. On guette attentivement l’arrivée des Traîtres (Noovo, lundi 8 avril à 20 h), l’adaptation québécoise du populaire format néerlandais dans lequel Karine Vanasse campe une sorte de baronne des temps modernes qui accueille 20 inconnus au Manoir Rouville-Campbell. Ces derniers devront coopérer pour accomplir des missions et amasser une cagnotte commune pouvant atteindre 100 000 $. Après une première saison aussi frustrante que captivante, Survivor Québec retrouve l’antenne (Noovo, du lundi au jeudi à 19 h, dimanche à 20 h), tout comme Les chefs, qui proposera une version de candidats étoiles des 12 premières saisons (ICI Télé, lundi 8 avril, exceptionnellement à 19 h 30).

Fictions d’ici

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR CRAVE Guillaume Laurin et Guillaume Cyr dans Bellefleur

Côté fictions, le printemps n’a jamais été reconnu comme une saison riche en nouveautés. Cette année, quelques titres inédits apparaissent toutefois au menu. Outre In Memoriam, une saga familiale lancée jeudi dernier, Crave proposera Bellefleur, une série de Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel qui parlera des hommes « bons et dévoués » avec Guillaume Laurin, Marc-André Grondin, Guillaume Cyr, Charlotte Aubin et Sarah-Jeanne Labrosse. À voir à partir du 16 mai. De son côté, ICI TÉLÉ relaiera deux séries jusqu’ici réservées aux abonnées d’ICI Tou.tv Extra : De Pierre en fille (mardi 2 avril à 20 h 30) avec Julianne Côté et Patrice Robitaille, et Lakay Nou (lundi 15 avril à 19 h 30) avec Frédéric Pierre et Catherine Souffront.

Fictions d’ailleurs

PHOTO PHILIPPE ANTONELLO, FOURNIE PAR NETFLIX Andrew Scott dans Ripley

La double grève de 2023 aux États-Unis (acteurs et scénaristes) a beau avoir freiné la production pendant des mois, les nouveautés américaines afflueront. Parmi elles, signalons Ripley (Netflix, 4 avril), une série en noir et blanc issue du roman The Talented Mr. Ripley de Patricia Highsmith, qui avait déjà fait l’objet de deux adaptations cinématographiques, une avec Alain Delon en 1960 (Plein soleil) et l’autre avec Matt Damon en 1999. The Veil (Disney+, 30 avril), un thriller d’espionnage avec Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, Mad Men) écrit et réalisé par l’homme derrière Peaky Blinders, Steven Knight, et Fallout (Prime Video, 11 avril), une série inspirée d’une des plus grandes franchises de jeux vidéo de l’histoire avec Ella Purnell (Yellowjackets), viennent gonfler la liste des gros canons attendus.

Une nouvelle chaîne

PHOTO FOURNIE PAR TÉMOIN Jean-Luc Brassard dans L’envers de la médaille

La popularité des documentaires criminels, alias true crime, refuse de fléchir. Personne ne s’étonnera donc d’apprendre qu’une chaîne entièrement consacrée aux « crimes et scandales » émergera. À partir du 9 avril, MOI ET CIE deviendra Témoin, un réseau qui présentera des titres (docuréalités, documentaires, films, séries de fiction) susceptibles d’« ébranler le téléspectateur » et d’« assouvir son côté voyeur ». On pourra y trouver L’envers de la médaille, une série documentaire d’enquêtes portée par Jean-Luc Brassard dans laquelle l’ex-skieur acrobatique explorera la culture des sévices physiques et psychologiques en sport. Parmi les autres têtes d’affiche de la chaîne, on compte Paul Arcand, Claude Poirier et Annie-Soleil Proteau.

Retours d’ici

PHOTO BERTRAND CALMEAU, FOURNIE PAR SÉRIES PLUS Charlotte Aubin dans Bête noire

En fiction, on regardera assurément la deuxième saison de Bête noire (Séries Plus, mercredi 3 avril à 21 h). Après avoir brossé le portrait d’une mère éplorée qui cherche à comprendre pourquoi son fils adolescent a perpétré une tuerie de masse dans son école, la série des auteurs Patrick Lowe et Annabelle Poisson, cette fois réalisée par Louis Bélanger, racontera l’histoire d’une mère (Charlotte Aubin) ayant commis un infanticide. Toujours au Québec, on attend également les suites du Monde de Gabrielle Roy (ICI Télé, mardi 2 avril à 20 h), du Temps des framboises (Club illico, jeudi 4 avril ; Guillaume Lonergan succède à Philippe Falardeau derrière la caméra) et de La vie compliquée de Léa Olivier (Club illico, 2 mai).

Retours d’ailleurs

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Antony Starr (Homelander) dans The Boys

Après deux ans d’attente (et une série dérivée, Gen V), les superhéros décalés des Boys (Prime Video, 13 juin) reprennent du service. La description des huit nouveaux épisodes laisse présager une quatrième saison chaotique, avec Victoria Neuman (Claudia Doumit) qui s’approche dangereusement du bureau Ovale, Homelander (Antony Starr) en grande forme et Butcher (Karl Urban) en déroute. Ailleurs, on salue le retour de Bridgerton (Netflix, 16 mai) et, surtout, de Hacks. La comédie mettant en vedette Jean Smart et Hannah Einbinder revient sur Crave le 2 mai. Avis à ceux qui n’y ont jamais jeté un œil : les deux premières saisons seront offertes en rattrapage, en version française, à compter du mercredi 24 avril.

Documentaires

PHOTO FOURNIE PAR HISTORIA Patrick Norman au Rwanda : le devoir de mémoire

Plusieurs documentaires prometteurs débarqueront en ondes – ainsi qu’en ligne – au cours des prochains mois. Dans la catégorie « Titre qui n’apparaissait nulle part sur notre carte de bingo pour 2024 », le grand gagnant est assurément Patrick Norman au Rwanda : le devoir de mémoire (Historia, 25 mai à 19 h). Réalisé par Charles Domingue, ce film de 120 minutes retracera l’étonnant lien entre ce pays africain, victime d’un génocide en 1994, et l’artiste québécois. Signalons également Québec Rock – Offenbach vs. Corbeau (Vrai, 9 avril), Père 100 enfants (Canal Vie, 22 avril à 20 h), Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission (Crave, 1er mai) et Être un Hilton (Crave, juin).

Finales

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Patrick Labbé et Suzanne Clément dans STAT

Préparez vos enregistreurs ! Les finales de saison des deux séries les plus regardées du calendrier 2023-2024 seront présentées simultanément le jeudi 25 avril à 19 h : celles de STAT (ICI Télé) et d’Indéfendable (TVA). Les détails entourant la première sont tenus secrets. Est-ce qu’elle impliquera le mystérieux homme (le père de Jacob ?) dont Emmanuelle (Suzanne Clément) a endommagé la voiture ? Le père St-Cyr ? La patiente amourachée de Marco (Anglesh Major) ? Un autre objet en métal ingurgité par Marie-Lyne Joncas ? Les paris sont ouverts. Quant à Indéfendable, le diffuseur mentionne un mémo du jury qui « sème l’émoi en salle de cour » et, surtout, une « mauvaise surprise » qui attend Léo (Sébastien Delorme) lorsqu’il prend un nouveau client…