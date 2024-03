Jongleurs, ventriloques, imitateurs, hypnotiseurs, danseurs folkloriques, humoristes de salon ou chanteurs à voix de velours, préparez-vous à encaisser les commentaires acerbes de Serge Denoncourt et ceux, sûrement plus empathiques, d’Anne Dorval, de Marie-Mai et de Rachid Badouri, qui agiront comme juges du nouveau télé-crochet Quel talent ! de Noovo, prévu dans la grille automnale de la chaîne appartenant à Bell Média.

L’animation du populaire format de télévision britannique Got Talent, déjà adapté dans 73 territoires, a été confiée à Marie-Josée Gauvin, la morning-woman de la station Rouge FM à Montréal, que l’on voit aussi aux Gérants d’estrade de Big Brother Célébrités ainsi qu’à Belle et bum à Télé-Québec.

« Je vais avoir le privilège de voir les candidats avant qu’ils montent sur la scène. Je vois mon rôle comme celui de la meilleure amie, de la grande sœur ou de la mère qui encourage son enfant avec des pompons, dans les coulisses », explique l’animatrice de Quel talent !, Marie-Josée Gauvin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Josée Gauvin dans les studios de Rouge FM

Il n’y a aucune limite d’âge ou de type de don artistique (acrobaties, bruitage, peinture corporelle) pour s’inscrire au concours de Noovo, doté d’une bourse de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Les enregistrements de Quel talent !, une émission créée par le méchant juge Simon Cowell en 2006, se dérouleront pendant l’été, au Monument-National de Montréal, devant un public de 800 personnes.

La signature visuelle de Quel talent !, produit par Sphère Média, ressemblera évidemment à celle des autres versions internationales avec son long pupitre lumineux et les lettres X blanches, qui virent au rouge quand un des juges déteste un numéro. L’équivalent en français du « golden buzzer », qui permet à un concurrent d’accéder automatiquement à la ronde suivante, n’a pas encore été trouvé.

Noovo ne dévoile pas la case horaire dans laquelle Quel talent ! atterrira et ne précise pas non plus la forme que prendront les épisodes. En tranches quotidiennes ? Deux fois par semaine ? Un gala dominical après OD ? Mystère.

Le choix des juges semble toutefois respecter la règle implicite du sévère, du gentil et du comique. Aux Dieux de la danse à Radio-Canada, Serge Denoncourt a été un observateur redoutable et impitoyable.

Avec l’intense et ardente Anne Dorval à ses côtés, il ne peut que se produire des flammèches, c’est évident.

Rajoutez à la table la répartie de Rachid Badouri et l’expérience de pop-star de Marie-Mai et ça donne un panel au potentiel flamboyant.

Grâce aux extraits des performances qui inondent les réseaux sociaux, la marque Got Talent voyage partout sur la planète. Chez nous, la chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier a remporté la deuxième saison de Canada’s Got Talent sur Citytv, au printemps 2022.

En Europe, Sugar Sammy critique les prestations à La France a un incroyable talent de la chaîne M6 depuis la 13e édition, lancée en 2018. Gilbert Rozon a également officié comme juge de la première saison de La France a un incroyable talent jusqu’à la 11e.

Parmi les succès attribuables à la franchise Got Talent, il y a celui, aussi éphémère que spectaculaire, de l’Écossaise Susan Boyle, qui a terminé deuxième à Britain’s Got Talent au printemps 2009. Six ans plus tard, Calum Scott perçait les palmarès avec sa relecture de Dancing On My Own de Robyn, sur le même plateau.

PHOTOS FOURNIES PAR CORUS MÉDIA Sophie Cadieux et Sharon James dans la deuxième saison de Bête noire

Une belle Bête poignante

Enfilez votre carapace et enveloppez votre cœur de papier bulle pour visionner la belle, mais très dure, deuxième saison de Bête noire, qui débute mercredi à 21 h sur les ondes de la chaîne spécialisée Séries Plus.

Le thème ? L’infanticide. Oui, je sais. C’est du très lourd. Mais à un épisode par semaine, ça se digère mieux. L’histoire de Bête noire, écrite par Patrick Lowe et Annabelle Poisson, démarre avec une mère de famille dérangée (Charlotte Aubin), qui empoisonne ses deux enfants de 7 et 4 ans avec des muffins aux benzodiazépines. La maman de 35 ans, fonctionnaire au ministère du Revenu, essaie aussi de se tuer en avalant les gâteaux empoisonnés aux anxiolytiques.

PHOTOS FOURNIES PAR CORUS MÉDIA Agathe Ledoux incarne la fille de Pascale Dubé (Charlotte Aubin)

Je ne brûle pas de punch en révélant qu’un des deux enfants intoxiqués meurt. La suite des évènements chamboulera le téléspectateur au cœur le plus sec. Le père (Mickaël Gouin), un entrepreneur en construction, amorce un long cauchemar. Les grands-parents, campés par Pascale Montpetit, Stéphane Jacques et Claude Despins, flottent dans l’incompréhension la plus totale.

Mais pour la sergente-détective (Cynthia Wu-Maheux) et le procureur de la Couronne (Benoit McInnis), le portrait est limpide. Il s’agit d’un cas classique d’une femme trompée et jalouse, qui n’accepte pas sa récente séparation et qui punit son ex-conjoint en s’attaquant à ce qu’il a de plus précieux, ses deux enfants.

Et si en grattant sous la surface, on découvrait la vraie source du mal-être de cette mère possiblement en psychose ?

Pas besoin d’avoir vu le premier chapitre de Bête noire, diffusé au printemps 2021, pour embarquer dans le deuxième. Cette minisérie de six épisodes ramène ses deux personnages pivots, soit la psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux) et l’enquêteur Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil), et les installe sur ce nouveau cas de la maman dépressive.

La psychiatre Éliane Sirois semble d’ailleurs la seule à vouloir aider la mère infanticide, qui a commis un des crimes les plus horribles dans le grand livre de la misère humaine. Lentement, la tenace Éliane, son acolyte Boisvert et l’avocate de la défense (Sharon James) rassemblent les pièces du puzzle pour expliquer – sans nécessairement les justifier – les tourments de la maman meurtrière, hostile et quasi mutique.

Au départ, on pense savoir où se dirige l’intrigue, qui prend un détour surprenant au deuxième épisode. C’est comme une plongée dans la tête d’une personne qui ne va pas bien du tout. Une plongée qui coupe le souffle et qui écrabouille le cœur, soyez avertis.