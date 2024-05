Magalie Lépine-Blondeau tiendra la vedette de L’appel, la nouvelle série écrite par Luc Dionne pour Club illico.

Dévoilée par Québecor Contenu mardi, cette nouvelle survient moins d’une semaine après l’annonce d’autres retrouvailles qui plairont aux nostalgiques de District 31, celles entre l’auteur et Gildor Roy, pour Dumas à Radio-Canada.

Dans L’appel, Magalie Lépine-Blondeau donnera la réplique à Patrice Robitaille et Pier-Luc Funk. Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau (Aetios) en collaboration avec Québecor Contenu, cette série de six épisodes sera lancée en 2025. Julie Perreault assurera la réalisation.

D’après les informations divulguées par communiqué, cette fiction inspirée de faits réels revisitera « une période charnière du milieu judiciaire au Québec », les procès, au début des années 2000, de l’ex-chef des Hells Angels, Maurice « Mom » Boucher. Magalie Lépine-Blondeau jouera la procureure aux assises France Charbonneau, Patrice Robitaille interprétera l’enquêteur (fictif) Sylvain Provencher, et Pier-Luc Funk incarnera Stéphane « Codasse » Gagné, un ancien motard criminalisé et l’un des plus célèbres délateurs du Québec.