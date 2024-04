Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La spéciale : Plamondon : des mots qui résonnent

Parce qu’on raffole des rendez-vous musicaux inventifs et juste assez décalés que Télé-Québec propose depuis quelques années, on n’allait certainement pas manquer cette émission spéciale consacrée au répertoire de Luc Plamondon. Réalisée par Christian Lalumière (Le dernier placard), cette émission d’une heure nous gâte avec d’étonnantes relectures des classiques du parolier, dont Ziggy, interprétée par Martha Wainwright, Les chemins d’été (dans ma camaro), dépoussiérée par Clay and Friends, Oxygène, poussée avec fougue par Ariane Roy, et L’amour existe encore, offerte par Laurence Jalbert. Alex McMahon (qui accompagne Mélissa Bédard sur Hymne à la beauté du monde) assure la direction musicale, et Lydia Bouchard (Révolution), les chorégraphies avec Merryn Kritzinger.

Télé-Québec, samedi à 21 h (rediffusion dimanche à 20 h)

Le coup de dés : Combien tu m’aimes ?

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR NOOVO Combien tu m’aimes ?

Alerte au plaisir coupable : Combien tu m’aimes ? revient avec une semaine spéciale téléréalités. On rappelle le concept du format : quatre couples cohabitent et testent leur chimie amoureuse et génétique (au moyen d’un test d’ADN !) pour gagner jusqu’à 3500 $. La distribution laisse présager un début de saison tout sauf ennuyeux, avec Kevins-Kyle (Loft Story) et Antonio, Joël (Survivor Québec) et Diane, Ève et Denis (L’amour est dans le pré), et Khate (Occupation double) et Fabrice. Les noms de couples qu’ils ont choisis pour eux-mêmes sont quelque chose. On parle, dans l’ordre, de « 50 nuances de gay », « Non, c’est pas mon fils ! » (Joël a 30 ans, et Diane, 50 ans), « Épis-collés » (un jeu de mots agricole) et « Instababes du nord » (Khate et Fabrice viennent de l’Abitibi).

Noovo, du lundi au jeudi à 18 h 30

En rattrapage : The Americans

PHOTO PARI DUKOVIC, FOURNIE PAR FX Keri Russell et Matthew Rhys dans The Americans

Diffusée sur FX de 2013 à 2018, cette série était jusqu’ici exclusivement offerte aux abonnés de Disney+. Son arrivée sur Crave change la donne. Finies, les excuses pour passer outre ! Mettant en vedette Keri Russell (The Diplomat, Felicity) et Matthew Rhys (Perry Mason), ce captivant thriller relate le parcours d’un couple d’espions soviétiques infiltrés aux États-Unis, qui mène ses missions en pleine guerre froide, sous l’identité d’une famille de banlieusards. Depuis une semaine, on revisite The Americans avec beaucoup de plaisir. La direction artistique léchée, les intrigues touffues, l’interprétation nuancée des comédiens... Les raisons d’aimer cette série sont nombreuses. Et plus les saisons passent (six au total), plus elle prend du galon.

Crave et Disney+

Le retour : La grande messe

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Christian Bégin s’entretient avec Marie-Claude Barrette dans La grande messe.

L’émission de rencontres intimistes pilotée par Christian Bégin et produite par Bazzo Bazzo (Y’a du monde à messe) devait reprendre l’antenne avec Guillaume Lemay-Thivierge, mais puisqu’il s’en est passé, des choses, au cours des dernières semaines, le diffuseur a préféré « mettre de côté temporairement » l’entretien avec l’acteur et aficionado de bouleaux. Ainsi, cette deuxième saison s’amorce avec Marie-Claude Barrette, une invitée généreuse qui abhorre le potinage et toute forme de small talk. La preuve : durant l’heure, la mort fera partie des sujets qu’elle abordera, durant une promenade autour de l’abbaye. Au cours des semaines suivantes, Christian Bégin rencontrera l’ex-maire de Québec Régis Labeaume et l’autrice Kim Lévesque-Lizotte.

Télé-Québec, vendredi à 21 h