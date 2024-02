Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Le coup de dés : The Regime

Trois ans après avoir tenu la vedette de l’excellent thriller policier Mare of Easttown, Kate Winslet retourne au petit écran dans cette minisérie du réseau HBO écrite par Will Tracy (Succession), et réalisée par Stephen Frears (The Queen) et Jessica Hobbs (The Crown). L’actrice britannique y incarne la chancelière d’un pays européen fictif qui commence à vaciller. Sur papier, ça semble un coup de circuit assuré, et d’après les premières images déposées en ligne l’an dernier, cette superproduction proposera un (heureux ?) mélange entre drame politique, suspense et comédie absurde. On signale également la présence de Guillaume Gallienne, d’Andrea Riseborough, de Martha Plimpton et de Hugh Grant au générique.

Crave, dès dimanche

Le retour : Sortez-moi d’ici !

PHOTO FOURNIE PAR TVA Les campeurs de Sortez-moi d’ici !

Après avoir remporté un succès bœuf en 2023, la téléréalité d’aventures revient en ondes avec neuf nouveaux participants vedettes : Rosalie Vaillancourt, Audrey Roger, Dave Morissette, Clodine Desrochers, Patricia Paquin, Philippe Laprise, Alex Perron, Sophie Durocher et Sébastien Toutant. Débarqués dans la ville de Panamá en tenue de soirée (paillettes incluses), les candidats enfileront rapidement leur uniforme de campeur pour surmonter des épreuves impliquant différentes sortes de bibittes. Mise en ligne au début du mois et riche en cris stridents, la bande-annonce laisse présager une deuxième saison « un p’tit peu plus rude », confirme Alexandre Barrette, qui retrouve son poste d’animateur avec Jean-Philippe Dion.

TVA, dimanche à 18 h 30

La nouveauté : Elsbeth

PHOTO FOURNIE PAR CBS Carrie Preston dans Elsbeth

Les téléphiles qui suivaient religieusement The Good Wife (2009-2016) et The Good Fight (2017-2022) gardent un souvenir impérissable d’Elsbeth Tascioni, l’excentrique mais brillante avocate campée par Carrie Preston. Dans cette nouvelle série dérivée, cette fois entièrement articulée autour d’elle, la colorée juriste quitte Chicago pour entreprendre un nouveau travail d’investigation à New York, auprès du service de police. Est-ce que ce personnage secondaire qu’on aimait tant fera une bonne héroïne ? Le jury délibère encore. Chose certaine, la bande-annonce laisse présager un heureux mélange de drame et d’humour. Et avec Robert et Michelle King aux commandes, le verdict pourrait bien être positif.

CBS et Global, dès jeudi à 22 h

Le documentaire : La bande son des années 1990

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Madonna en 1992, dans La bande son des années 1990

Parce qu’on est curieux de revisiter les années 1990 en musique à travers un regard autre qu’américain ou québécois, ce documentaire français retient notre attention. La description de l’émission parle d’une décennie marquée par « Madonna, MC Solaar, Patrick Bruel, Alain Souchon et Mylène Farmer », mais également par l’ascension du rap, la déferlante du rock indie et l’émergence du techno. Réalisée par Sylvain Bergère, cette émission de 120 minutes, originalement diffusée sur France 3, comprend également des entrevues réalisées en studio avec Axelle Red, Florent Pagny, Étienne Daho et Gaëtan Roussel. Il sera aussi question du mur de Berlin et des attentats du 11-Septembre.

ICI ARTV, lundi à 20 h