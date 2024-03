Joe Manganiello anime Deal or No Deal Island.

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le coup de dés

Deal or No Deal Island

Tout le monde se souvient du Banquier, ce jeu de valises que Julie Snyder a animé de 2007 à 2017 à TVA. Aux États-Unis, l’émission, qui s’appelait Deal Or No Deal, n’a pas récolté le même succès. NBC l’a larguée après quatre saisons pilotées par Howie Mandel à heure de grande écoute. Quinze années plus tard, le format renaît en version... tropicale. Animée par l’acteur Joe Manganiello (Magic Mike, True Blood), cette nouvelle édition oppose 13 concurrents, qui seront transportés dans une île privée où sont dispersées 100 mallettes métalliques qui contiennent au total 200 millions US.

NBC, lundi à 21 h 30

La valeur sûre

Astérix et Cléopâtre

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Astérix et Cléopâtre

Non, ce n’est pas Ciné-cadeau, mais quand on regarde la programmation de Crave, c’est tout comme. Pour souligner la relâche scolaire, le service de vidéo sur demande bonifie chaque jour son offre d’un film jeunesse. Après avoir mis en ligne Les douze travaux d’Astérix au cours du week-end, la plateforme démarre la semaine en proposant Astérix et Cléopâtre, ce long métrage d’animation franco-belge de 1968 qui comprend l’un des plus grands vers d’oreille de l’histoire du cinéma : Le pudding à l’arsenic. Suivront Astérix le Gaulois (mardi), Tintin et le lac aux Requins (mercredi) et Les Dalton en cavale (jeudi). Nostalgie, vous dites ?

Crave

Le retour

So You Think You Can Dance

PHOTO FOURNIE PAR FOX Maksim Chmerkovskiy, Comfort Fedoke, Cat Deeley, Nigel Lythgoe (avant son exclusion du panel de juges de So You Think You Can Dance) et Allison Holker

Après une pause forcée et plusieurs chamboulements dans les coulisses, la compétition de danse reprend finalement du service. Et selon les informations divulguées, l’émission pourrait retrouver sa forme des beaux jours. Complètement renouvelé, le panel de juges comprend deux anciennes participantes, Allison Holker (veuve de Stephen « tWitch » Boss) et Comfort Fedoke, et Maksim Chmerkovskiy, un danseur vétéran de Dancing With the Stars. Le cocréateur et producteur délégué de So You Think You Can Dance, Nigel Lythgoe, devait réintégrer le panel de juges, mais il s’est désisté après avoir été accusé d’agression sexuelle par Paula Abdul. Cat Deeley animera cette 18e saison, qui promet d’adopter un style plus « documentaire », annonce-t-on.

FOX, lundi à 21 h

Le documentaire

La révolution grise, une mèche à la fois

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La comédienne Geneviève Langlois dans La révolution grise, une mèche à la fois

La réalisatrice et productrice Léa Pascal, de BLIKTV (Eaux turbulentes, Les enragés du ring), propose ce documentaire qui explore les perceptions masculines et féminines envers les femmes aux cheveux gris. Il s’ouvre d’ailleurs en rappelant l’affaire Lisa LaFlamme, cette cheffe d’antenne de CTV qui aurait été remerciée pour avoir cessé de teindre sa crinière. La caméra suit également la comédienne Geneviève Langlois, qui raconte sa « transition », lorsqu’elle a décidé d’assumer sa couleur naturelle à 53 ans. Les commentaires du groupe de discussion sont particulièrement révélateurs. Constat des réponses des participants : la femme aux cheveux gris paraît « vieille » et « négligée ». On accepte davantage les hommes aux cheveux argent.

ICI Télé, samedi à 22 h 30