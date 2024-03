Melissa Benoist, Carla Gugino, Christina Elmore et Natasha Behnam dans The Girls on the Bus

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La valeur sûre

The Girls on the Bus

Inspirée du parcours d’Amy Chozick, ancienne reporter politique au New York Times, cette série de fiction du réseau HBO nous plonge dans l’univers de quatre journalistes chargées de couvrir une campagne électorale aux États-Unis. Un quotidien composé de points de presse, de chambres d’hôtel, de tractations dans les coulisses, de buffets déjeuner, de trajets d’autobus, de recherche de scoops, de pression, de rivalités et d’amitiés improbables. Les ficelles sont souvent (très) grosses, mais après avoir engouffré les premiers épisodes d’une seule traite, on doit avouer qu’on attend les suivants avec beaucoup plus d’impatience qu’on attend les prochaines élections fédérales. Avec l’ex-Supergirl Melissa Benoist.

Crave, un nouvel épisode chaque jeudi (avec sous-titres en français)

La surprise

Woody : gagner ou apprendre

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ Woody Belfort

Woody Belfort est tout un numéro. Atteint d’un type de paralysie cérébrale appelé diplégie spastique, ce jeune homme charismatique et « ultra-verti » (une coche au-dessus d’extraverti, selon ses dires) pratique le culturisme en fauteuil roulant depuis des années, et fait aujourd’hui l’objet d’une série documentaire inspirante de quatre épisodes réalisée par Marie Carpentier (Dr Sébastien) et produite par Trio Orange (Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident). Le premier nous montre l’oiseau rare en plein entraînement avec son coach armoire à glace, en conférence devant des jeunes en situation de handicap, et avec nul autre que Guillaume Lemay-Thivierge (pré-controverse de vidéo à connotation raciste), juste avant d’effectuer son tout premier saut en parachute.

AMI-télé, dès mardi à 20 h (en rediffusion samedi à 19 h)

La nouveauté

Jeanick Fournier – l’histoire d’une voix

PHOTO FOURNIE PAR PIXCOM Jeanick Fournier – l’histoire d’une voix

On connaît l’histoire de Jeanick Fournier, cette chanteuse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs, mère de famille monoparentale, et surtout, grande gagnante de Canada’s Got Talent. Réalisé par Patricia Beaulieu et produit par Pixcom (Indéfendable), ce docuréalité de 8 épisodes de 22 minutes nous plonge au cœur du quotidien de l’artiste à fleur de peau, alors qu’elle entreprend une tournée médiatique pour promouvoir son deuxième album. Nos séquences préférées des premiers épisodes sont celles tournées à Chicoutimi, avec ses deux enfants trisomiques, Yohan (13 ans) et Emma (9 ans). On aurait coupé au montage la séance de magasinage de Michel, son nouveau conjoint.

Vrai

Le retour

La ligue majeure de baseball

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Hunter Greene, lanceur des Reds de Cincinnati, lors d’une rencontre préparatoire contre les Angels de Los Angeles

Le printemps, c’est l’apparition des premiers bourgeons, la fonte des dernières traces de neige, la hausse du mercure, l’élimination du Canadien, la reprise des restrictions de stationnement à Montréal et, surtout, le retour du baseball. Diffuseur francophone officiel des ligues majeures de baseball, RDS lance sa saison cette semaine avec l’affrontement Cardinals de St. Louis-Dodgers de Los Angeles, décrit et analysé par Marc Griffin et Alain Usereau. Ce coup d’envoi sera précédé de deux émissions spéciales (mardi et mercredi à 19 h) durant lesquelles le tandem d’experts, accompagné d’Alex Agostino, examinera les forces en présence dans les deux ligues : Américaine et Nationale.

RDS, dimanche à 19 h