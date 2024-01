Que faut-il regarderr sur l’Extra d’ICI Tou.TV, Club Illico et VRAI ? Voici quelques suggestions dénichées par nos journalistes.

Ce n’est pas seulement l’ampleur de l’action ou le danger des manœuvres, mais comment le tout est filmé. De nombreux plans rapprochés permettent de ressentir l’émotion des personnages et contribuent à faire évoluer la relation entre eux. C’est sans dire un mot que Tom Cruise et Hayley Atwell élèvent leur performance.

Je mentirais en écrivant qu’il s’agit de la télésérie de l’année, la plus aboutie et la plus extraordinaire. Certaines répliques sonnent parfois plaquées. Par contre, si vous êtes le moindrement curieux, vous allez y découvrir une culture vibrante, rythmée par le kompa et parfumée de griot et de bananes pesées.

Hugo Dumas