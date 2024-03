Alors qu’André Sauvé et Adib Alkhalidey ont publié leurs monologues l’automne dernier, Virginie Fortin suit les traces d’Yvon Deschamps, de Louis-José Houde et des Denis Drolet en publiant le texte – commenté – de son premier spectacle. Des années après la disparition des DVD d’humour, le stand-up retrouvera-t-il une nouvelle vie entre les pages d’un livre ?

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

En immortalisant son premier spectacle solo, Du bruit dans le cosmos, sous forme écrite, la bachelière en littérature française réalise un rêve. « C’est un peu la méthode paresseuse de le faire, dit-elle en rigolant. J’aurais aimé publier un vrai livre écrit pour être de la littérature. Je me dis que je ne suis pas vraiment une autrice, mais en même temps, oui. Certains spectacles d’humour sont aussi agréables à être lus qu’à être vus. »

Aujourd’hui, les captations de shows existent sur plein de plateformes, mais plus dans les clubs vidéo. J’aime l’idée que mon spectacle existe sous forme d’objet qui va durer. Virginie Fortin

Son livre se retrouve dans la nouvelle collection d’Atelier 10 consacrée à l’humour. « Une nouvelle génération de créateurs empruntent ce médium pour faire rire, mais aussi pour provoquer des discussions, des réflexions et même des changements sociaux, explique son directeur, Nicolas Langelier. Ça m’intéresse beaucoup en tant qu’observateur attentif de ce qui se dit et se pense au Québec. »

Des mots qui résonnent

Pour Nicolas Langelier, il est assez facile, en tant que lecteur, d’avoir une expérience semblable à celle du spectateur. « Ce sont les mots qui comptent, dit-il. Même si on n’a pas les mimiques ni la livraison particulière d’un humoriste, l’essentiel est là : le propos, les blagues et l’enchaînement des idées. »

Virginie Fortin croit toutefois que ce ne sont pas tous les spectacles d’humour qui gagneraient à se retrouver sur les rayons des librairies. « Certains humoristes possèdent un talent plus physique ou de l’ordre des personnages. » À l’inverse, elle comprend amplement pourquoi Adib Alkhalidey et André Sauvé ont publié leurs textes – et verrait bien un Guillaume Wagner ou une Suzie Bouchard leur emboîter le pas. « Ce sont des gens dont le cerveau est capable d’aller à des endroits inusités : je me rends avec eux, mais je n’y serais pas allée toute seule. De pouvoir les lire, ça me montrerait un peu plus le chemin qu’ils ont emprunté et la structure de leur spectacle. »

Parlant de structure, on lui suggère l’hypothèse selon laquelle les humoristes les plus agréables à lire sont ceux dont les spectacles ont une architecture unique avec des fondations claires, des rappels, des détours et des clins d’œil lexicaux, en plus d’un propos hors de l’ordinaire.

Elle s’empresse toutefois de nuancer. « Pour mes spectacles, l’écriture s’est davantage passée dans ma tête et sur scène. Quand j’ai dû écrire mon livre, j’ai constaté que le texte du show avait vraiment évolué depuis la première version. En écrivant la version finale, j’ai compris tous les liens que j’avais faits entre mes idées. »

Si l’exercice lui a donné une autre perspective sur son œuvre, il lui a aussi permis d’imiter son humoriste préféré, Stewart Lee. « Comme je suis une geek de son travail, j’ai adoré lire ses spectacles et que ma lecture soit souvent interrompue par les commentaires en bas de page : pourquoi il faisait cette blague et la réception dans les salles, comme une espèce de director’s cut de son spectacle. »

Elle rêvait de publier son premier spectacle avec des « extras ».

Du bruit dans le cosmos, c’est un bon spectacle, mais des fois, je me butais à des blagues qui ne fonctionnaient pas si bien, mais je les gardais parce que je les trouvais drôles. Dans le livre, j’ai voulu mettre en contexte certaines idées et partager la réaction du public. Virginie Fortin

Une véritable valeur ajoutée pour Atelier 10. « Ça donne une lecture à deux niveaux : le texte lui-même et une sorte de commentaire plus méta », explique Nicolas Langelier.

Virginie Fortin souhaite d’ailleurs répéter l’expérience. « Le livre de mon premier spectacle sort alors que mon deuxième est terminé. J’espère que Mes sentiments sera publié un peu plus vite. »