Critique de L’homme de ma vie Katherine Levac raconte la vérité

Dans les premières minutes de L’homme de ma vie, Katherine Levac prévient que les blagues de son second spectacle solo sont très genrées. Un préambule intrigant qui s’avérera, de la meilleure des façons. Avec finesse et intelligence, l’humoriste joue avec les clichés, s’impatiente face aux idées préconçues, s’amuse de ses propres imperfections et trace le chemin entre celle qu’elle était et celle qu’elle est devenue.