Le comédien français Philippe Lellouche était de passage à Montréal pour faire la promotion de son premier spectacle solo Stand Alone, qui sera présenté le 8 octobre à l’Olympia de Montréal et le 9 octobre au Théâtre Capitole de Québec.

Philippe Lellouche (frère aîné du comédien Gilles Lellouche) connaît un grand succès en France comme comédien, auteur et metteur en scène, notamment avec ses pièces de théâtre Le jeu de la vérité 1 et 2, qui ont fait courir les foules aux quatre coins du pays. Il arrive au Québec sur la pointe des pieds, dit-il, parce que le Québec est, à ses yeux, un endroit où il y a tellement de talent et de savoir-faire en humour que c’en est inspirant.

Stand Alone est un one-man show rempli de nostalgie où l’auteur, comédien et metteur en scène de 58 ans se rappelle le bon vieux temps dans les années 1970 et 1980 où son père fumait dans la voiture, vitres fermées, sans ceinture, une époque où on regardait tous la même chose sur les trois chaînes de télévision, où on dansait des slows, où il y avait une insouciance, où finalement tout était plus joyeux. Philippe Lellouche serait-il un peu réactionnaire ?

« C’est vrai que je regrette cette période plus insouciante. Quand on était enfant, ceux qu’on appelait les réacs, c’étaient les mecs pas très drôles qui réclamaient plus d’ordre et de sécurité, et nous aujourd’hui, on est traité de réac parce qu’on veut plus de libertés ! », dit-il lors de notre rencontre.

J’ai grandi dans les années 1970 et 1980 dans un monde tellement différent. On vit aujourd’hui dans ce monde plein d’absurdités, et par rapport à ce que les gens de mon âge ont vécu… c’est le grand écart ! En me servant de mon histoire, je parle à tout le monde, en tout cas, les gens de plus de 40 ans ! Philippe Lellouche

Jean-Michel Anctil impliqué

C’est Jean-Michel Anctil qui va adapter le spectacle pour le Québec et signera la direction artistique. « Jean-Michel Anctil va adapter le vocabulaire et les situations trop françaises. Par exemple, il y a un moment où je parle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, je sais bien que ce sujet ne traverse pas l’Atlantique… ici vous avez Valérie Plante qui aime aussi beaucoup les vélos, surtout à -20, alors je ne vais pas me gêner ! », dit-il.

Et le titre ? Stand Alone ? On ne le change pas ? « Je sais, je sais ! J’avais envie de me la péter Las Vegas, je suis dans le show-business, je fais un one man show, alors c’est Stand Alone ! Je sais, c’est mon côté français ! », s’exclame-t-il. « C’est aussi une façon de dire au public qui a l’habitude de me voir dans des pièces de théâtre que cette fois, je suis seul sur scène. Et l’autre raison, c’est que tout le monde se fout royalement des titres des one man shows ! On ne dit pas je suis allé voir Stand Alone, on dit je suis allé voir Philippe Lellouche ! ».

Fait étonnant, Philippe Lellouche a commencé sa carrière comme journaliste à TF1 puis sur France 2 à l’émission Envoyé spécial. « Journaliste, acteur, scénariste, metteur en scène, écrivain, c’est le même métier, on raconte des histoires. J’aime raconter des histoires… je devais être un acteur qui joue au journaliste ! J’avais peut-être aussi trop d’ego ! », dit-il en riant.

Ce qui le fascine à Montréal, sur les plans artistique, humain et architectural, c’est le mélange des deux mondes. « Il y a la vieille Europe, des vieux immeubles et tout d’un coup apparaît un building new-yorkais. Et en humour, ce mélange américain et européen, ça vous rend uniques, mais surtout, vous êtes des conteurs extraordinaires. »

Je me dis que si [le spectacle] marche ici, ça marchera partout, car le niveau est élevé ! Philippe Lellouche

« Je viens ici parce que pour les Français, traverser l’Atlantique, c’est génial, poursuit-il, c’est un beau voyage et c’est un passage obligé dans la Francophonie. »

Depuis quelques jours, il observe aussi notre sens de l’accueil et la bonne humeur ambiante. « Bonjour ! Comment ça va ? Bienvenue au Québec ! Personne ne t’accueille comme ça en France ! Les Français sont devenus snobs, chiants et tristes. Cette spontanéité, cette gaieté ici, c’est vraiment formidable. »

