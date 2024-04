Les Québécois Thomas et Alex participent à Race Against the Tide.

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise : Race Agains the Tide

Sur papier, cette téléréalité peut faire rouler des yeux. Une compétition de châteaux de sable ? Vraiment ? Mais attention. Au bout d’un seul épisode, votre opinion changera du tout au tout. Parce qu’il s’agit de véritables œuvres d’art. On est loin des constructions chambranlantes et conventionnelles qu’on faisait quand on était enfant, avec une petite pelle et deux seaux en plastique. La quatrième saison de Race Against the Tide rassemble 10 équipes composées des meilleurs sculpteurs de sable au monde (États-Unis, France, Inde, Iran, Japon, Pays-Bas). Signalons la présence d’une paire québécoise, formée des expressifs Thomas Meloche (de Sainte-Rose-du-Nord) et Alex Girard (de Saint-Jean-Baptise).

CBC, dès dimanche à 19 h (offert en rattrapage sur CBC Gem)

Documentaire : La piqûre de la minceur

Le documentaire le souligne d’entrée de jeu : l’Ozempic, ce médicament pour diabétiques que certaines personnes utilisent afin de maigrir, a fait l’objet d’un nombre astronomique de reportages et d’articles au cours des dernières années. Au début du mois, La Presse a d’ailleurs démontré qu’on pouvait en obtenir en cinq minutes et quelques clics sur l’internet. Dans cette émission d’une heure réunissant plusieurs intervenants (psychologue, nutritionniste, endocrinologue), la réalisatrice Émilie Ricard-Harvey (Partir autrement entre amis, Espèces d’ordures) étudie le phénomène au sens large. Elle s’en sert comme prétexte pour parler des préjugés par rapport au poids, dans une culture de diètes. Le témoignage de Nathalie Simard vous restera en mémoire.

Crave

La nouveauté : Climat d’urgence

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Vincent Graton anime la série documentaire Climat d’urgence.

Animée par Vincent Graton, cette série de 13 épisodes d’une heure examine les conséquences concrètes des changements climatiques. L’animateur amorce son tour du monde au Bangladesh, un pays frappé de plein fouet par l’érosion fluviale. Les inondations gorgent les terres de sel et transforment le paysage agricole. Les images des terres submergées, captées par Mathieu Fontaine (Champions du monde, Rires du monde), sont saisissantes et montrent la gravité du phénomène. Malgré tout, les habitants semblent résilients. Parmi les autres pays que Vincent Graton visitera cette saison : le Japon (vagues de chaleur), le Sénégal (la partie désertique s’étend) et l’Australie (incendies de forêt).

TV5, dès mardi à 19 h (premiers épisodes offerts à TV5Unis.ca)

La dernière : Indéfendable

PHOTO FOURNIE PAR TVA Léo Macdonald (Sébastien Delorme) dans Indéfendable

Après une deuxième saison de hauts, de bas, et surtout, de drames devant et derrière la caméra (le coauteur du feuilleton, l’avocat criminaliste Richard Dubé, est mort en début d’année), Indéfendable quitte l’antenne jeudi. (N’ayez crainte, il s’agit seulement d’une pause estivale. Le cabinet Lapointe-Macdonald doit reprendre ses activités en septembre.) La finale risque d’être riche en rebondissements. Le synopsis dévoilé par TVA parle d’un mémo du jury qui « vient semer l’émoi en salle de cour » au procès de Romane (Catherine St-Laurent) et d’un appel inquiétant pour Inès (Nour Belkhiria). De plus, une « mauvaise surprise » attend Léo (Sébastien Delorme) lorsqu’il prend un nouveau client.

TVA, du lundi au jeudi à 19 h