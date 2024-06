Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise : Bellefleur

Notre coup de cœur du printemps. Écrite par Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel, cette série est l’antidote parfait aux mélodrames qui pullulent. Brossant le portrait d’un groupe de trentenaires à Sherbrooke, Bellefleur aborde des sujets riches avec intelligence, modernité et finesse (amitié, parentalité, succès professionnel, adultère). On salue la distribution composée de visages connus et moins connus, tout comme la présence d’un héros qui n’est pas sans défauts… Bell Média n’a pas encore confirmé la présentation de Bellefleur sur Noovo, mais puisque l’action du 10e et dernier épisode se passe à Noël, on prédit une télédiffusion l’automne prochain. Et bonne nouvelle : une suite est confirmée.

Crave

Le documentaire : Federer : Twelve Final Days

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Roger Federer dans Federer : Twelve Final Days

Céline Dion n’est pas l’unique icône à faire l’objet d’un documentaire sur Prime Video. Roger Federer reçoit un traitement semblable dans Federer : Twelve Final Days, un long métrage des réalisateurs Asif Kapadia (Amy) et Joe Sabia (l’homme derrière le concept des 73 questions de Vanity Fair) qui « relate les 12 derniers jours de l’incroyable carrière » du célèbre joueur de tennis. Détail intéressant : au départ, les images n’étaient pas destinées au grand public. Elles étaient réservées aux archives personnelles de Federer, comme vidéo maison. Étant donné qu’à elle seule, la bande-annonce nous rendait émotif, c’est avec une boîte de Kleenex à portée de main qu’on regardera ce long métrage.

Prime Video, dès jeudi

Le retour : My Next Guest Needs No Introduction

PHOTO TERENCE PATRICK, FOURNIE PAR NETFLIX David Letterman interviewant Miley Cyrus dans My Next Guest Needs No Introduction

David Letterman poursuit sa série de longues entrevues avec Charles Barkley, et surtout, Miley Cyrus. Pendant 45 minutes, l’animateur discute d’une large variété de sujets avec l’artiste de 31 ans : son amitié avec Beyoncé, l’écriture de Flowers (au départ, le refrain était beaucoup plus mélancolique : « I can hold my own hand/But I can’t love me like you can »), sa relation compliquée avec Billy Ray Cyrus, son père, sa sobriété (hormis le joint occasionnel), ses chanteuses préférées (Stevie Nicks, Tina Turner, Dolly Parton, Céline Dion), etc. L’émission comprend également une prestation intimiste au Château Marmont, un célèbre hôtel de Los Angeles.

Netflix

La spéciale : La fête nationale

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Quelques-uns des artistes du Grand spectacle : Laurence Nerbonne, Ariane Roy, Marie-Annick Lépine, Patrice Michaud, Mara Tremblay, Paul Daraîche, Les Louanges et Mitsou

Pour souligner la fête nationale, la ville de Québec rassemble sur scène un groupe d’artistes qui ratisse particulièrement large : Mara Tremblay, Marie-Annick Lépine des Cowboys Fringants (un hommage au groupe est attendu), Patrice Michaud, Ariane Roy, Laurence Nerbonne, Mitsou, Les Louanges, Paul Daraîche, Waahli, Aiza, Beatrice Deer, Zébulon et l’auteur-compositeur-interprète innu Matiu. L’acteur Benoit McGinnis, qui livrera le discours patriotique, poussera également la chansonnette. Antoine Gratton assure la direction musicale du spectacle, qui sera diffusé au terme d’une semaine spéciale à Télé-Québec incluant la présentation d’émissions comme Kebec (lundi à 19 h 30) et Pierre-Yves se souvient (mercredi à 20 h).

Télé-Québec, dimanche à 21 h 30 (en rappel le 24 juin à 18 h)