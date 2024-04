« Je t’en ai déjà trop dit ! » Marie-Andrée Labbé s’en veut d’avoir divulgué une fraction du contenu des quatre épisodes qui viendront boucler la deuxième saison de STAT cette semaine.

Objectivement parlant, l’autrice n’a pas révélé grand-chose. Mais puisque chaque détail concernant la série de fiction la plus regardée de l’année vaut son pesant d’or, nous allons publier cette information ici. (Est-ce que cela mérite une alerte au divulgâcheur ? À vous d’en juger…)

Après des mois d’attente, nous aurons enfin « des réponses sur l’histoire de François » (Daniel Parent), le conjoint d’Emmanuelle (Suzanne Clément) mort après avoir chuté d’un balcon. La première saison s’était conclue avec l’image de Jacob (Lou-Pascal Tremblay), qui était présent dans l’appartement au moment du drame, alors qu’Emmanuelle tentait des manœuvres de réanimation au sol.

PHOTO FOURNIE PAR AETIOS Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et Steve Jolicœur (Marc Beaupré) dans une scène de STAT qui sera diffusée cette semaine

Depuis cette séquence surprenante, l’intrigue n’a pas beaucoup évolué, contrairement à ce qu’on aurait pu penser. « Un peu comme dans la vie, c’est long, ce type d’enquête », explique Marie-Andrée Labbé.

Autre bribe d’information sur l’épisode de jeudi : ça sent les montagnes russes.

Ce que j’aime bien, dans les finales, c’est faire vivre plusieurs émotions différentes en 30 minutes. C’est ce qu’on va avoir. Marie-Andrée Labbé

Période de ressourcement

Marie-Andrée Labbé nous avait donné rendez-vous au parc Jarry, à Montréal, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, où elle habite depuis l’été dernier avec l’autrice et journaliste Judith Lussier, sa conjointe. Le couple s’y est installé entre l’écriture des saisons 1 et 2 de STAT.

Avec son agenda aussi chargé que serré, Marie-Andrée Labbé souhaitait notamment s’approcher des terrains de tennis pour pouvoir pratiquer son sport préféré de manière plus assidue, sans perdre une heure en déplacement.

Jusqu’à présent, les résultats laissent à désirer. « J’ai dû jouer deux fois depuis qu’on est ici », souligne-t-elle.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’autrice Marie-Andrée Labbé dans le parc Jarry, à Montréal

Car STAT, on s’en doute, monopolise un horaire… une bonne dizaine de mois par année. Depuis qu’elle a déposé son dernier scénario, au milieu de mars, Marie-Andrée Labbé se ressource de différentes façons : en voyant la famille, les amis, en « lisant le journal longtemps », en allant au cinéma, en lisant des livres, en voyant des spectacles, en regardant la télévision, et, évidemment, en voyageant. Après un séjour en solo à Los Angeles, des vacances de couple en Italie sont prévues en mai (dont un passage au tournoi de tennis de Rome sur terre battue, où elle espère assister aux exploits de Rafael Nadal).

Cette escapade européenne surviendra au terme d’une deuxième saison fort réussie (et chargée) du feuilleton médical, qui rallie chaque soir un auditoire moyen de 1 653 000 téléspectateurs (pour une part de marché de 39 %) sur ICI Télé, d’après les données confirmées de Numeris qui remontent au 11 septembre 2023. La première saison ayant enregistré des cotes d’écoute de 1 610 000 (pour une part de marché de 37 %), on peut donc conclure que l’attachement du public au personnel de l’hôpital Saint-Vincent ne montre aucun signe de fléchissement.

La saison 1, on avait cette pression d’arriver après une série qui avait beaucoup, beaucoup marché [District 31]. On voulait offrir aux gens quelque chose de nouveau, à ma couleur, sans copier, mais tout en respectant la tradition des quotidiennes. Marie-Andrée Labbé

« La saison 2, on avait des avantages très marqués, poursuit-elle. Le public était au rendez-vous. La mayonnaise avait pris. La chimie entre les acteurs était indéniable. Pour moi, c’est de l’inspiration par intraveineuse. »

La dernière danse

Plusieurs intrigues de STAT ont marqué l’imaginaire cette saison. On pense notamment au destin tragique de Gisèle Michaud (Carmen Sylvestre), cette patiente souffrant d’alzheimer qui avait demandé l’aide médicale à mourir… avant d’être retrouvée morte de froid, perdue à l’extérieur de l’hôpital. Les téléspectateurs se rappellent encore sa dernière danse avec Richard Perron (Rémy Girard), qu’elle prenait pour Armand, son défunt mari. Cette scène, Marie-Andrée Labbé l’avait en tête au moment d’écrire les premières répliques de Mme Michaud, lorsqu’elle est entrée à l’urgence.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAT Gisèle Michaud (Carmen Sylvestre) dans STAT

L’autrice est également fière du passage d’Alison (Kathia Rock), cette patiente autochtone dont les trompes avaient été ligaturées à son insu.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAT Alison (Kathia Rock) dans STAT

« Cette histoire, je voulais la raconter la première année, mais j’ai décidé d’attendre. Je voulais m’informer mieux. Ce n’était pas une histoire avec mille rebondissements, ce n’était pas spectaculaire, mais je suis heureuse du résultat, la façon dont on l’a fait. J’avais quand même un petit stress d’aborder ça… »

Pas juste des drames

Entre deux drames, STAT continue également d’offrir des moments d’humour. Diffusée en février, la simulation d’un code orange avec l’arrivée d’une troupe de comédiens qui incarnaient les blessés d’un tremblement de terre est l’une des demi-heures de télévision, toutes catégories confondues, qui nous a fait le plus rire cette saison. Et c’est sans compter la physiothérapeute (Pascale Renaud-Hébert), qui cassait les oreilles de tout le monde avec son rôle de jurée dans un procès pour meurtre, plus tôt cet hiver.

« Pour moi, l’humour, c’est essentiel dans une série », souligne l’autrice de Sans rendez-vous et de Trop. « En tant que public, s’il n’y a pas d’esprit, je décroche. Ça m’aide à respirer. Et c’est quelque chose qui fait plaisir aux acteurs. J’ai des acteurs qui sont bons en comédie. Quand je vois ce qu’ils sont capables de faire, j’ai le goût de leur écrire des jokes. »

Avec autant d’histoires en chantier (Jacob qui retrouve son père, le retour du beau Dr Davis, Philippe qui soigne le richissime Jérôme Dumont, Marco et sa harceleuse, la liaison entre Pascal et Claude Coupal, les tractations de Daniel, Isabelle et Steve), bien malins seront ceux qui réussiront à prévoir la finale de jeudi. Sur Facebook, les théories de fans foisonnent. Est-ce que Marie-Andrée Labbé y jette parfois un œil ? Assurément.

« Je suis aussi contente quand je vois qu’il y en a qui ont deviné que quand il y en a qui sont complètement, mais complètement dans le champ ! répond-elle en riant. C’est un grand plaisir pour moi de voir à quel point les gens sont investis. C’est à ça que ça sert, STAT. »

ICI Télé diffuse STAT en semaine à 19 h. La deuxième saison se termine jeudi.