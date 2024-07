Vague de départs aux sports à Radio-Canada. Au retour des Jeux d’été de Paris, neuf figures phares du département quitteront leur poste, dont deux cadres. Cet exode suscite de vives inquiétudes auprès du reste des employés.

D’après nos informations, sept vétérans de Radio-Canada Sports – des visages et des voix connus du public – prendront leur retraite après leur mission olympique et paralympique. La direction a présenté des indemnités bonifiées aux journalistes sportifs Guy D’Aoust, Robert Frosi, Diane Sauvé, Philippe Crépeau, Jean St-Onge, Jean-François Chabot et Michel Chabot. Tous ont accepté l’offre. Trois sources nous ont confirmé cette liste. Hormis Robert Frosi et Guy D’Aoust (qui a annoncé son départ sur Facebook lundi), aucun d’entre eux n’a répondu à nos messages.

Ces départs en masse consternent plusieurs membres de l’équipe en place. « Les gens qui prennent leur retraite, ce sont des sommités. Qu’est-ce qui va arriver avec la suite du savoir-faire ? » demande un journaliste qui a réclamé l’anonymat par crainte de représailles.

Quand vous enlevez 80 % des fondations d’une maison, je vous laisse imaginer les conséquences. Une source au fait de la situation, qui a témoigné sous le couvert de l’anonymat

À l’heure actuelle, le département des sports compte 26 employés permanents et 20 employés surnuméraires, d’après des données fournies par Radio-Canada.

Première directrice, sports et production olympique, Catherine Dupont aurait également décidé de partir. Mme Dupont plierait bagage au terme des Jeux d’été de Paris, après huit années aux commandes du département. Le service des relations publiques de Radio-Canada a refusé de confirmer cette information. Catherine Dupont n’a pas voulu commenter la nouvelle.

Quant au rédacteur en chef Christian Doucet, il prendra sa retraite dans quelques semaines, après 29 années de loyaux services, nous indiquent des membres de l’équipe des Sports.

Pressions budgétaires

En décembre 2023, le diffuseur public avait annoncé qu’il supprimerait 800 emplois en raison d’un déficit prévu de 125 millions de dollars pour l’exercice financier 2024-2025. Puisque le Conseil du Trésor a révélé, en février dernier, qu’il exempterait Radio-Canada des exigences de réduction des dépenses imposées aux autres agences et ministères fédéraux, cette pression a diminué.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La Maison de CBC/Radio-Canada, à Montréal

Mais d’après le directeur des relations avec les médias de CBC/Radio-Canada, Leon Mar, la concurrence des géants du numérique, la baisse des revenus publicitaires et l’augmentation des coûts de production continuent d’exercer une pression budgétaire sur l’entreprise.

Sans surprise, les coupes anticipées minent l’ambiance au sein du département des sports. L’atmosphère est encore plus pesante depuis l’annonce – puis l’annulation – d’une rencontre durant laquelle les patrons devaient détailler les modalités et l’ampleur des coupes. Cette réunion, qui devait avoir lieu en juin, n’a pas encore été remise à l’horaire.

En l’absence de réponse claire des dirigeants, l’anxiété grimpe dans l’équipe, surtout lorsqu’on sait qu’actuellement, la ministre fédérale du Patrimoine, Pascale St-Onge, prépare une refonte du mandat de CBC/Radio-Canada. Quelle place y occuperont les sports ?

« On est dans le noir, s’alarme un journaliste. Les gens s’inquiètent pour leur avenir. »

Ce flou angoisse plusieurs salariés, qui tentent de garder la tête hors de l’eau, en pleins préparatifs pour les Jeux olympiques de 2024, qui débutent vendredi.

Le train roule à pleine vitesse. Des collègues sont au bord d’une crise de panique. C’est difficile de trouver la motivation. Une source au fait de la situation, qui a témoigné sous le couvert de l’anonymat

Plusieurs contacts craignent un coup de hache comme en 2015, lorsque le secteur des sports de Radio-Canada était passé de 80 à 14 employés, résultat des mesures du gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Réflexion « en cours »

Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC) parle d’un climat « assez difficile » dans l’ensemble de Radio-Canada en raison des pressions budgétaires. « Ça dure depuis longtemps, indique la secrétaire et trésorière du syndicat, Lise Millette, en entrevue téléphonique. Les gens ignorent s’ils vont être coupés ou non. Les gens subissent beaucoup d’insécurité. »

Par courriel, la direction de Radio-Canada n’a pas souhaité apporter de précision sur l’avenir du secteur des Sports, soulignant qu’une réflexion était « en cours » et qu’il était normal, « dans le contexte actuel de l’industrie des médias », qu’une entreprise réfléchisse au fonctionnement ainsi qu’aux activités des départements qu’elle administre.