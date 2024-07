La Presse a visité le plateau de la prochaine intrigue télé signée Luc Dionne

L’engouement pour Dumas, la nouvelle série de l’auteur Luc Dionne, est indéniable. Mardi, en plein cœur des vacances d’été, près de 40 journalistes et photographes s’étaient déplacés à Brossard pour visiter son plateau. De mémoire, aucun tournage n’avait réussi à attirer une telle meute médiatique depuis… District 31.

Ce fort taux de participation semblait avoir surpris Fabienne Larouche. « Je trouvais notre plateau plutôt grand, mais avec tout ce monde, on dirait qu’il est petit », a dit la productrice, au moment où on tentait de s’approcher de l’action, au troisième étage d’une tour de bureaux du boulevard Taschereau.

Cette cohue était pourtant prévisible. L’automne prochain, Dumas marquera le retour de Dionne au petit écran, deux ans après l’aboutissement des aventures des sergents-détectives du commandant Chiasson.

Parlant du célèbre policier, son interprète, Gildor Roy, tient le rôle-titre dans Dumas. Mais d’après chaque personne interviewée, les deux héros sont radicalement différents. « Jean Dumas n’a rien à voir avec Chiasson, insiste Luc Dionne. Les gens vont s’en rendre compte assez vite. Dumas, c’est un air bête, c’est un pas fin. Il est trop brillant, trop vite pour tout le monde. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur de Dumas, Luc Dionne

Gildor Roy emploie des termes moins extrêmes pour décrire son nouvel alter ego. « C’est quelqu’un doué d’un immense talent au travail, mais qui aurait dû prendre beaucoup plus de temps pour développer son talent de père. »

Rebondissements garantis

La nouvelle série annuelle (24 épisodes d’une heure par saison) d’ICI Télé nous plongera dans l’univers des firmes d’enquêtes privées, ces boîtes de détectives qu’on engage pour mener toutes sortes d’enquêtes, mineures et ambitieuses : infidélité conjugale, trafic de stupéfiants au sein d’une entreprise, espionnage industriel, libération d’otages, etc. Outre Jean Dumas, qui dirige Intelco, on rencontrera son ex-femme (Isabel Richer), ses enfants (Jason Roy Léveillée, Jade Charbonneau et Lili Francke-Robitaille), son directeur des enquêtes (Vincent Leclerc), sa directrice des services spécialisés (Marie-Lyne Joncas), ses rivaux d’une boîte concurrente (Catherine-Anne Toupin et Laurent Lucas), etc.

Comme s’il n’y avait pas assez d’attentes, Gildor Roy fait monter les enchères en entrevue, en parlant d’une série riche en rebondissements.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Gildor Roy dans les décors d’Intelco, la firme de sécurité privée dirigée par Jean Dumas, son personnage.

J’en ai lu, des affaires dans ma vie. Je suis sûr, durant le premier épisode, le monde va crier. Je te jure ! Le monde va faire : “Ben voyons !” Gildor Roy, interprète de Jean Dumas

Pour André Béraud, premier directeur, émissions dramatiques et longs métrages, de Radio-Canada, le buzz entourant Dumas est mérité. « Luc récolte ce qu’il a semé. Aetios [la maison de production dirigée par Fabienne Larouche et Michel Trudeau] récolte ce qu’ils ont semé. Et nous aussi, à Radio-Canada, jusqu’à un certain point, on récolte ce qu’on a semé. On travaille tellement fort, dieu merci que c’est remarqué ! »

Démarrage « heureux »

Les tournages de Dumas ont débuté au printemps à Montréal. Ils battront leur plein jusqu’à mercredi prochain, avant d’être suspendus pendant quelques semaines. Les comédiens reprendront du service en septembre, pour deux mois additionnels.

L’équipe tourne aussi bien à Montréal (centre-ville, Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont) qu’à Brossard et à Longueuil.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le réalisateur Stéphan Beaudoin, durant la visite du plateau de tournage de Dumas

Aux dires du réalisateur Stéphan Beaudoin, la production du premier bloc s’est déroulée sans heurt.

« J’ai parti Classé secret, L’heure bleue, Alerte Amber… Chaque fois qu’on part un projet, c’est toujours plein de défis : des défis de casting, de logistique, des défis techniques… Pour Dumas, les astres ont l’air d’être alignés. C’est un démarrage heureux. Je touche du bois, les choses vont très bien. On est emballés depuis le jour 1. »

La série n’existe pas encore, mais on sent l’engouement. Si tout va bien, les gens dans la rue vont appeler Gildor “Jean Dumas” dans pas longtemps. Le réalisateur Stéphan Beaudoin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La productrice Fabienne Larouche

Fabienne Larouche partage l’enthousiasme de Stéphan Beaudoin. Après avoir regardé les montages des trois premiers épisodes, la productrice est convaincue d’avoir un nouveau succès entre les mains. La pression est forte, mais stimulante, insiste-t-elle. Et après toutes ces années, l’exaltation de mettre un projet en selle demeure intacte.

« Je ne prends pas de drogue, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais partir une série, c’est extatique. La création, c’est une super drogue. C’est excitant. C’est pour ça que je suis encore ici. »