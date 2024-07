Tentative d’assassinat, scandale sexuel, départ précipité du président : jusqu’à tout récemment, ces sujets faisaient le bonheur des cinéphiles et téléspectateurs avides de politique fictionnelle. L’actualité des derniers jours change la donne. Voici six films et séries aux dénouements naguère improbables à voir d’un nouvel œil depuis les évènements récents survenus aux États-Unis.

Bob Roberts, de Tim Robbins (1992)

Au lendemain de la tentative d’assassinat sur Donald Trump, l’acteur et réalisateur Tim Robbins a reproché à des conspirationnistes sur le réseau X de faire un parallèle entre cet évènement et son premier long métrage, Bob Roberts, un faux documentaire sur un chanteur folk réactionnaire et millionnaire, candidat au Sénat américain. La campagne de Roberts décolle lorsqu’il échappe à une tentative de meurtre, que plusieurs soupçonnent être un coup monté. Il remporte de justesse l’élection. « Bob Roberts est devenu réalité », avait déclaré Tim Robbins lorsque Donald Trump a été élu à la présidence des États-Unis en 2018.

Marc Cassivi, La Presse

Offert sur YouTube

Civil War, d’Alex Garland (2024)

Des insurgés de 19 États sécessionnistes prennent d’assaut la Maison-Blanche. Le président des États-Unis, un populiste autoritaire, a décidé de rester en poste au mépris de la Constitution, malgré la fin de son deuxième mandat de quatre ans. Il a commandé des frappes aériennes contre des citoyens américains. Une nouvelle guerre civile déchire les États-Unis dans ce film d’Alex Garland, qui rappelle inévitablement l’insurrection du 6 janvier 2021 et le refus (à ce jour) de Donald Trump d’admettre sa défaite électorale. La fin de Civil War est alambiquée, mais le film donne froid dans le dos.

Marc Cassivi, La Presse

Offert sur YouTube, Prime Video, Apple TV

Idiocracy, de Mike Judge (2006)

Incarnation parfaite de l’Américain moyen, Joe Bauers (Luke Wilson) est choisi par le Pentagone pour participer à un programme top secret d’hibernation. À son réveil, 500 ans plus tard, Joe découvre que l’humanité a tant régressé qu’il est maintenant, et de loin, l’homme le plus brillant du monde. En 2014, le Urban Dictionary décrivait ainsi cette comédie dystopique de science-fiction de Mike Judge (Beavis and Butthead, King of the Hill) sortie en 2006 : « un film qui était à l’origine une comédie, mais qui est devenu un documentaire ».

Manon Dumais, La Presse

Offert sur Apple TV, Disney+, Google Play et YouTube

Man of the Year, de Barry Levinson (2006)

Dans cette comédie de Barry Levinson (Wag the Dog) sortie en 2006, Robin Williams interprète un célèbre animateur de talk-show satirique qui, après s’être lancé, à la blague, dans la course à la présidence des États-Unis, gagne ses élections. Non sans s’être moqué à outrance de ses adversaires démocrate et républicain. Dix ans après cette réflexion douce-amère sur la politique-spectacle, un homme d’affaires et ex-animateur d’une populaire émission de téléréalité est élu 45e président des États-Unis. Si la tendance se maintient, il pourrait très bien occuper le bureau Ovale une seconde fois.

Manon Dumais, La Presse

Offert sur Crave et Apple TV

The Regime (2024)

L’action du Régime n’est pas située aux États-Unis ; elle s’articule autour de la dictatrice d’un régime autoritaire, quelque part en Europe centrale. Mais lorsqu’on s’attarde au nationalisme décomplexé prôné par Elena Vernham, la chancelière narcissique et assoiffée de pouvoir campée par Kate Winslet, les parallèles avec Donald Trump sont inévitables. Durant la convention nationale républicaine, la semaine dernière, plusieurs partisans brandissaient des affiches qui demandaient l’expulsion massive de migrants (« Mass Deportation Now ! »). Ce message évoque évidemment le projet de Trump de lutter contre ce qu’il qualifie « d’invasion », un concept qui nourrit la théorie complotiste du « grand remplacement » promue par J.D. Vance, son nouveau colistier.

Marc-André Lemieux, La Presse

Offert sur Crave

Veep, 4e saison (2015)

Sacrée meilleure actrice aux Emmy en septembre 2016, deux mois avant l’élection de Donald Trump, Julia Louis-Dreyfus avait déclaré, durant ses remerciements, qu’en raison du climat politique aux États-Unis, Veep avait soudainement l’allure d’un « documentaire », et non plus d’une comédie satirique, comme c’était l’objectif de départ. Le discours avait provoqué des éclats de rire au parterre. Mais huit ans plus tard, les paroles de Louis-Dreyfus résonnent encore puisque dans l’excellente quatrième saison de Veep, son personnage de vice-présidente devient (vous l’aurez deviné) présidente quand son prédécesseur décide de quitter son poste. Ne reste plus qu’à souhaiter que Kamala (Harris) soit meilleure que Selina (Meyer).

Marc-André Lemieux, La Presse

Offert sur Crave