(Los Angeles) Bob Newhart, le comptable impassible devenu comédien et du même souffle, l’une des vedettes de la télévision les plus populaires de son époque, est mort jeudi à 94 ans.

Jerry Digney, le publiciste de M. Newhart, a annoncé que l’acteur était mort à Los Angeles des suites d’une série de courtes maladies.

M. Newhart, dont on se souvient surtout aujourd’hui comme la vedette de deux émissions de télévision à succès des années 1970 et 1980, a lancé sa carrière de comique à la fin des années 1950. Il a acquis une renommée nationale lorsque sa routine a été enregistrée sur vinyle en 1960 sous le nom de The Button-Down Mind of Bob Newhart, qui a ensuite remporté un Grammy pour l’album de l’année.

Alors que d’autres comédiens de l’époque, tels que Lenny Bruce, Mort Sahl, Alan King, Mike Nichols et Elaine May, faisaient rire avec leurs attaques virulentes contre les mœurs modernes, Bob Newhart détonnait. Son point de vue était moderne, mais il élevait rarement la voix au-dessus d’un discours hésitant, presque balbutiant. Son seul accessoire était un téléphone, utilisé pour faire semblant de tenir une conversation avec quelqu’un à l’autre bout du fil.

M. Newhart hésitait au départ à participer à une série télévisée hebdomadaire, craignant que cela ne surexpose son matériel. Néanmoins, il accepta une offre attractive de NBC et The Bob Newhart Show fut créé le 11 octobre 1961. Malgré les prix Emmy et Peabody, l’émission de variétés d’une demi-heure fut annulée après une seule saison.

Il a attendu 10 ans avant d’entreprendre un autre Bob Newhart Show, en 1972. Celui-ci était une comédie de situation dans laquelle Newhart jouait le rôle d’un psychologue de Chicago vivant dans un penthouse avec sa femme institutrice, Suzanne Pleshette. Leurs voisins et ses patients, notamment Bill Daily en tant que navigateur aérien, formaient un groupe loufoque et névrotique qui fournissait un contrepoint idéal au commentaire pince-sans-rire de Newhart.

La série, l’une des plus acclamées des années 1970, s’est poursuivie jusqu’en 1978.

Quatre ans plus tard, le comédien a lancé une autre série, simplement intitulée Newhart. Cette fois, il incarnait un écrivain new-yorkais à succès qui décide de rouvrir une auberge du Vermont, fermée depuis longtemps. Encore une fois, Newhart était un homme calme et raisonnable entouré d’un groupe d’habitants excentriques. Encore une fois, la série a été un énorme succès, perdurant huit saisons sur CBS.

Le comédien a tiré sa révérence de manière mémorable en 1990 lorsque Newhart – dans son ancien personnage de psychologue de Chicago – s’est réveillé dans le lit avec Pleshette, grimaçant en lui racontant l’étrange rêve qu’il avait fait : « J’étais aubergiste dans cette petite ville folle du Vermont. L’homme à tout faire ne comprenait toujours pas l’essentiel, et puis il y avait ces trois bûcherons, mais un seul d’entre eux parlait. »

La scène parodiait un épisode de Dallas dans lequel un personnage clé avait été tué, puis ressuscité lorsque sa mort s’était révélée avoir eu lieu dans un rêve.

Deux séries ultérieures ont connu des ratés comparatifs : Bob, en 1992-93, et George & Leo, 1997-98. Bien que sélectionné à plusieurs reprises, il n’a jamais remporté d’Emmy pour son travail dans la sitcom. « Je suppose qu’ils pensent que je ne joue pas. Que c’est juste Bob qui est Bob », soupira-t-il.

Au fil des années, Bob Newhart est également apparu dans plusieurs films, généralement dans des rôles comiques. Parmi eux : Catch 22, In and Out, Legally Blonde 2 et Elf, dans le rôle du petit père de son fils adoptif Will Ferrell.

Ses apparitions les plus récentes incluent Horrible Bosses et les séries télévisées The Librarians, The Big Bang Theory et Young Sheldon.