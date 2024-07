Films et séries américaines Quand l’actualité flirte avec la fiction

Tentative d’assassinat, scandale sexuel, départ précipité du président : jusqu’à tout récemment, ces sujets faisaient le bonheur des cinéphiles et téléspectateurs avides de politique fictionnelle. L’actualité des derniers jours change la donne. Voici six films et séries aux dénouements naguère improbables à voir d’un nouvel œil depuis les évènements récents survenus aux États-Unis.