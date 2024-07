La vice-présidente Kamala Harris passe de la course à la présidence à la course des drags ! Elle fait une apparition à la finale de la neuvième saison de RuPaul’s Drag Race All Stars, une série de téléréalité, dans laquelle les anciens candidats reviennent pour concourir pour une place au « Hall of Fame » de la franchise créée en 2009 et animée par le célèbre artiste drag américain.

Dans un segment qui sera diffusé vendredi, la vice-présidente Harris apparaît aux côtés de Michelle Visage, du chorégraphe Jamal Sims, Lance Bass, Leslie Jones et Cheyenne Jackson pour inciter les téléspectateurs à voter lors des élections de 5 novembre prochain.

« Chaque jour, nous voyons nos droits et libertés attaqués, y compris le droit de chacun d’être qui il est, d’aimer qui il aime, ouvertement et avec fierté », a déclaré la vice-présidente et candidate démocrate désignée. « Nous sommes tous dans le même bateau, et votre vote est votre pouvoir », ajoute l’ancienne procureur de San Francisco et alliée de longue date des LGBTQ+.

Le clip a été tourné le mois dernier, avant que la vice-présidente succède à Joe Biden dans la course électorale pour le parti démocrate, le 21 juillet, lorsque le président a annoncé se retirer pour apporter son soutien à Mme Harris.

La saison 9 de la série est diffusée sur la plateforme Paramount+.