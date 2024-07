La série de la semaine : House of the Dragon, saison 2 Noirs contre Verts égalent rouge sang

La deuxième saison de House of the Dragon s’amorce où la première a laissé : sur fond de guerre civile au sein de la maison Targaryen. La Presse s’est entretenue avec Steve Toussaint et Harry Collett, qui incarnent respectivement Lord Corlys Velaryon et son petit-fils Jacaerys.