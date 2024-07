Charlotte Cardin avec les juges permanents de Canada’s Drag Race : Canada vs. The World, Brad Goreski, Brooke Lyne Hytes et Traci Melchor

Charlotte Cardin fait partie des juges invités à Canada’s Drag Race : Canada vs. The World.

La chanteuse apparaîtra dans l’épisode qui lancera la deuxième saison de l’émission, qui atterrira sur Crave jeudi soir à 21 h. Charlotte Cardin apparaîtra aux côtés des juges permanents Brooke Lyne Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor.

L’auteure-compositrice-interprète devient la première Québécoise à occuper ce poste à Canada’s Drag Race : Canada vs. The World. Mitsou avait assuré ces mêmes fonctions à Canada’s Drag Race, en 2021.

Compétition de téléréalité visant à élire la meilleure drag queen, Canada’s Drag Race : Canada vs. The World comportera six épisodes. Elle mettra en vedette les concurrentes Alexis Mateo, Cheryl, Eureka, Kennedy Davenport, La Kahena, Le Fil, Lemon, Miss Fiercalicious et Tynomi Banks. L’émission sera offerte en version originale anglaise avec sous-titres français.

Charlotte Cardin continue d’accroître sa renommée au Canada anglais. La semaine dernière, on apprenait qu’avec son album 99 Nights, elle figurait parmi les finalistes pour l’obtention du prix de musique Polaris, remis au meilleur opus canadien de l’année.