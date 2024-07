L’énorme battage publicitaire entourant le documentaire sur Céline Dion semble porter ses fruits. Deux semaines après sa sortie sur Prime Video, I Am : Celine Dion continue de trôner au sommet de plusieurs palmarès d’écoute en ligne.

Relatant le combat que mène l’artiste québécoise contre une maladie rare et handicapante, le long métrage réalisé par Irene Taylor apparaît au quatrième rang du classement des films les plus populaires en ligne aux États-Unis, toutes plateformes de visionnement sur demande confondues : Disney+, MAX, Netflix, Prime Video, Peacock et autres Apple TV+.

D’après les données de Luminate, société spécialisée en calcul et analyse d’auditoires affilée à Variety et Billboard, I Am : Celine Dion (en français, Je suis : Céline Dion) a cumulé 151,2 millions de minutes d’écoute au pays de l’Oncle Sam, du 28 juin au 4 juillet, soit durant sa première semaine complète d’admissibilité. Lancé le 25 juin, le documentaire est l’unique entrée de Prime Video au sein du top 10, largement dominé par Netflix. La comédie romantique A Family Affair, avec Nicole Kidman et Zac Efron, arrive d’ailleurs au 1er rang, avec 1,4 milliard de minutes écoutées, suivie par Beverly Hills Cop: Axel F (646 millions de minutes) et Trigger Warning (360,7 millions de minutes).

Dans l’édition précédente du palmarès, qui couvrait la période du 21 au 27 juin, I Am : Celine Dion occupait le 5e rang avec 82,8 millions de minutes consommées en seulement trois jours.

Pas de données pour le Canada

Au Canada, aucune firme n’effectue de compilation semblable. Et Prime Video garde ses chiffres secrets, nous rappelle l’entreprise responsable des relations médiatiques du géant américain au pays. Le 27 juin, soit deux jours après la sortie du documentaire, Amazon annonçait par l’entremise d’un communiqué que I Am : Celine Dion occupait le premier rang du classement mondial des films sur Prime Video. D’après FlixPatrol, 12 jours après sa sortie, le film demeure parmi les cinq premières positions du classement de Prime Video dans plusieurs pays, dont l’Australie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, la France et l’Italie.

Par ailleurs, I Am : Celine Dion conserve sa note parfaite (100 %) sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

L’arrivée du documentaire I Am : Celine Dion est survenue au terme d’une importante campagne promotionnelle orchestrée par Amazon. La reine de Las Vegas a « brisé le silence » à plusieurs reprises au cours des semaines précédant la parution du film : dans l’édition française du magazine Vogue, en entrevue avec Hoda Kotb à NBC, avec Adrienne Arsenault à CBC, avec Jean-Philippe Dion à TVA, etc. Des premières tapis rouge ont également été organisées à New York (en présence de Céline Dion) ainsi qu’à Montréal (en présence d’admirateurs et d’artistes).