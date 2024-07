Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez auront leur moment Révolution aux Jeux olympiques de Paris. Sarah-Jeanne Labrosse non incluse.

Le tennis fait partie des épreuves qui bénéficieront d’une nouvelle technologie multicaméras qui offrira des reprises en trois dimensions. Les plus vieux parleront d’un effet Matrice, en référence au long métrage de 1999 des Wachowski. Les plus jeunes parleront d’un effet Révolution, en clin d’œil au concours de danse piloté par Sarah-Jeanne Labrosse.

Captées par 100 caméras disposées autour du terrain de basketball, ces images stroboscopiques recréeront des séquences complètes avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA), a révélé François Legrand, premier directeur, Ingénierie, technologies et infrastructures de CBC/Radio-Canada, durant notre visite, plus tôt cette semaine, des installations du diffuseur public aux Studios Grandé à Montréal.

Une douzaine de sports profiteront du même traitement, dont le volleyball de plage, le judo, le basketball trois contre trois ou encore le rugby.

L’IA sera également mise à profit pour la présentation des épreuves du 100 mètres en athlétisme. Les courses seront décortiquées en portions, tout comme chaque plongeon aux épreuves au tremplin, pour connaître la meilleure impulsion, la meilleure hauteur, etc.

Des données supplémentaires générées par l’IA seront utilisées au tennis (le temps de réaction des joueurs) ainsi qu’au tennis de table (vitesse de rotation de la balle).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE François Legrand, premier directeur, Ingénierie, technologies et infrastructures de CBC/Radio-Canada

« Il y a des choses qu’on va voir pour la première fois aux Olympiques, souligne François Legrand. Mais parce que personne ne veut se casser les dents aux Jeux, ces technologies ont toutes été testées avant, par exemple aux championnats du monde. »

Derniers préparatifs

Pour la troisième olympiade d’affilée, une partie des opérations du diffuseur auront lieu dans les Studios Grandé, perçus comme une extension de l’édifice principal, la Nouvelle Maison de Radio-Canada. Chez Grandé, 15 000 pieds carrés sont consacrés aux Jeux, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Durant notre visite des installations mardi dernier, les préparatifs suivaient leur cours. En régie, une dizaine de personnes s’activaient pour s’assurer qu’au moment d’entrer en ondes, samedi matin à 6 h, tout baigne.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE En régie, les répétitions allaient bon train mardi, au moyen d’images des Jeux olympiques de Tokyo.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les équipes de Radio-Canada ont aménagé un studio qui recevra notamment les familles des athlètes en compétition.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Six salles de montage ont été aménagées aux Studios Grandé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’équipe olympique occupe 15 000 pieds carrés d’espace aux Studios Grandé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les cabines de description, aux allures de cabanes de pêche sur glace, permettent de commenter de Montréal les différentes compétitions. 1 /5









« On répète, on vérifie le fonctionnement de chaque caméra sur place, la position des animateurs… On révise pour que tout s’emboîte. J’ai 16 jours. Je dois être bon tout de suite. Sinon, les gens vont critiquer », signale Luc Lebel, réalisateur-coordonnateur de la production olympique à Radio-Canada.

« Le panneau “Veuillez nous excuser, nous éprouvons des problèmes techniques”, on n’a pas envie de l’afficher. »

Près de 200 employés à Paris

Radio-Canada a sorti l’artillerie lourde pour couvrir ces Jeux olympiques : 184 personnes sont actuellement à Paris. Parmi elles, 60 travaillent également pour CBC. À Montréal, 250 personnes assurent la couverture télé et numérique.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Luc Lebel, réalisateur-coordonnateur de la production olympique à Radio-Canada

Cette année, c’était important d’être à Paris parce que c’est un environnement francophone. Les derniers Jeux d’été francophones, c’était à Montréal en 1976. Luc Lebel, réalisateur-coordonnateur de la production olympique à Radio-Canada

Puisque l’équipe d’animation (qui comprend Jean-Patrick Balleux, Guillaume Dumas, Martin Labrosse, Jacinthe Taillon et Geneviève Tardif) a pris le vol Montréal-Paris, les entrevues où l’athlète était transposé en studio par effet visuel (écran vert) sont révolues.

« C’était une solution pandémique », déclare Luc Lebel.

Les fameuses cabines de description, qui permettent de commenter et d’analyser les différentes compétitions depuis Montréal, sont déployées aux Studios Grandé.

Ces 12 « cabanes de pêche sur glace » accueilleront des tandems de descripteurs et d’analystes comme Sylvie Fréchette et Marie-Gabrielle Ménard (natation artistique), Hugo Barrette et Sébastien Boucher (cyclisme sur piste) ou Marie-Eve Dicaire et Jean-François Chabot (boxe).

Une cérémonie « hors norme »

En attendant le coup d’envoi des compétitions de Paris 2024, Radio-Canada retransmettra vendredi la cérémonie d’ouverture, avec Céline Galipeau et Martin Labrosse au micro. L’évènement sera diffusé à 13 h sur ICI Télé, ICI Tou.tv, Radio-Canada.ca et RDS. La chaîne sportive de Bell Média offrira 450 heures de couverture en direct jusqu’au 11 août, en appui au diffuseur public.

Les détails entourant la cérémonie d’ouverture sont jalousement gardés. Céline (Dion, pas Galipeau) chantera-t-elle ? Lady Gaga offrira-t-elle une performance ? Seule une poignée de personnes seraient au courant, affirme Luc Lebel.

Ce qu’on sait, c’est qu’il s’agit d’un défilé de 90 bateaux sur la Seine, qui culminera au pied du monument érigé au 5, avenue Anatole-France : la tour Eiffel.

« C’est quelque chose de complètement hors norme, commente Luc Lebel. Ils misent gros là-dessus. »

Côté technique, 120 caméras seront déployées tout au long du parcours fluvial, dont des drones. Autre élément à noter : 200 téléphones cellulaires Samsung (résultat d’une commandite) seront remis aux athlètes pour qu’ils puissent montrer l’ambiance à bord des embarcations.

Pour éviter de trop couper la cérémonie, Radio-Canada présentera 50 % des publicités sur écran divisé.

Pour ceux qui voudraient un avant-goût des efforts derrière cet évènement attendu, on recommande La grande Seine, documentaire en deux parties dont l’épilogue sera proposé à ICI RDI ce jeudi à 19 h. Des rediffusions sont prévues sur ICI Télé vendredi à 23 h, et sur ICI ARTV samedi à 16 h.