Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

Deux filles aux toilettes

Comme son titre l’indique, cette websérie à sketchs présente des conversations humoristiques entre filles… dans ce genre d’endroit. Le premier épisode nous transporte dans les toilettes d’un mariage ; le second, dans celles d’un bureau, le troisième, dans une toilette chimique bleue souillée, le genre qu’on évite, à moins d’une extrême urgence. (On croit avoir retenu notre respiration durant tout l’épisode de six minutes.) D’après une idée originale d’Isabelle Monette et François Paquet, cette production de Taïga Média met en vedette deux actrices au timing comique impeccable, Daphnée Côté-Hallé (Faits divers) et Marie Eve Morency (Rue King, Jowanne, la psy des stars).

Unis TV, vendredi à 21 h 54 (également offert sur tv5unis.ca)

La surprise

Les marieuses

PHOTO FOURNIE PAR TVA Valérie Bigras, Andrée-Anne Tessier et Marilyn Mahotières dans Les marieuses

Le quotidien d’une planificatrice de mariage est riche en rebondissements. On s’en rend compte en regardant ce docuréalité des productions Pixcom (Autiste, bientôt majeur, Père 100 enfants), qui s’intéresse au travail de trois organisatrices passionnées, Marilyn Mahotières, Valérie Bigras et Andrée-Anne Tessier. Des alliances perdues, une robe devenue trop petite à quelques semaines du jour J, un futur marié qui rebrousse chemin au dernier moment, une salle de réception qui ferme ses portes, un curé qui réserve deux mariages différents en même temps… Ces nombreux imprévus et obstacles, les clients s’en passeraient volontiers. Mais comme téléspectateurs, on s’en régale ! Et que dire du gâteau haut de gamme ($$$) de six pieds de haut qu’on aperçoit au premier épisode…

TVA, mercredi à 19 h 30

Cinéma

Un été sans point ni coup sûr

PHOTO FOURNIE PAR ALLIANCE VIVAFILM Un été sans point ni coup sûr

Ce drame du réalisateur Francis Leclerc (Le plongeur, L’arracheuse de temps) fait partie des rares films qu’on peut regarder chaque année sans jamais se lasser. Et plus les années passent, plus notre fibre nostalgique est titillée. D’après un scénario signé Marc Robitaille (Les moments parfaits), Un été sans point ni coup sûr raconte l’histoire de Martin (Pier-Luc Funk), un jeune partisan des Expos de Montréal qui, après avoir échoué à rallier l’équipe locale de baseball, forme une équipe B composée de laissés-pour-compte, que son père (Patrice Robitaille) tentera de diriger. Les vrais remarqueront les apparitions de quelques visages connus des amateurs, dont Denis Boucher, Rodger Brulotte et Claude Raymond.

Télé-Québec, dimanche à 21 h 30

En rattrapage

The Devil Wears Prada

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY FOX Anne Hathaway, Meryl Streep et Emily Blunt dans The Devil Wears Prada

La semaine dernière, après avoir appris qu’une suite au film Le diable s’habille en Prada (en version originale anglaise, The Devil Wears Prada) était en chantier, on s’est retapé ce long métrage de 2006 pour voir s’il avait bien vieilli. Bien que 18 ans plus tard, le comportement tyrannique de Miranda Priestly (excellente Meryl Streep) nous ait semblé encore plus inacceptable qu’en 2006 (bonjour, harcèlement psychologique), et qu’on ait roulé des yeux aussitôt que Nate (le copain d’Andrea) apparaissait à l’écran (un bébé gâté qui soutient peu, voire pas du tout, son amoureuse), la comédie du réalisateur David Frankel tient encore la route. Autre constat : Emily Blunt vole la vedette à Anne Hathaway. That’s all.

Crave, Disney+, Netflix