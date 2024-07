Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

Après OD-Andalousie

En attendant la nouvelle saison d’Occupation double sur Noovo (et celle d’OD tentations au soleil, la nouvelle série pilotée par Maripier Morin sur Crave), on prend des nouvelles des concurrents de l’édition 2023 en regardant la websérie Après OD-Andalousie. Petits divulgâcheurs en vrac des premiers épisodes : les gagnants, Simon et Mia, forment toujours un couple. Mais leur basilic bat de l’aile. Anthony complète son « déménage » au Saguenay pour rejoindre Marie-Andrée. L’infirmière Céline quitte Moncton pour Montréal, où elle administrera des injections de botox et d’agents de comblement. Sami est toujours célibataire, et Lara et Vincent restaurent un vieux miroir à Boisbriand.

Sur Noovo.ca et Crave (les deux derniers épisodes seront mis en ligne jeudi.)

Cinéma

Noël en juillet

PHOTO FOURNIE PAR ELLE FICTIONS Le téléfilm Un couple pour Noël sera diffusé le 4 juillet à 20 h sur ELLE Fictions.

Pour une quatrième année, ELLE Fictions garnit sa grille de juillet de téléfilms de Noël. Du lundi au samedi, de 8 h à midi, et chaque soir, la chaîne spécialisée propose des comédies romantiques américaines doublées en français international qui dégagent une forte odeur de sapin. Du côté des nouveautés, on signale Un couple pour Noël (4 juillet à 20 h), qui raconte l’histoire de Tiffany, qui élabore un plan avec son ami Peter pour conquérir Brett, son coup de cœur. Mentionnons aussi 12 défis pour Noël (11 juillet à 20 h), qui brosse le portrait d’Elara, une « enseignante au lycée » qui doit travailler avec Gabriel, un professeur venu de France. Ça sent les bons sentiments.

ELLE Fictions, jusqu’au 31 juillet

L’évènement

La fête du Canada

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR CBC/RADIO-CANADA Isabelle Racicot animera à nouveau la fête du Canada à Ottawa.

Après le Québec, au tour du Canada d’être célébré en musique. Présenté en direct du parc des Plaines-LeBreton à Ottawa, le concert de deux heures réunira une douzaine d’artistes en tous genres, dont Corneille, FouKi, le duo d’électro-funk Chromeo, le groupe rock Metric, Sara Dufour, le tandem pop Neon Dreams et Kiesza, cette chanteuse et danseuse albertaine qu’on avait perdue de vue depuis son succès Hideaway, sorti en 2014. (Pour ceux qui n’en ont aucun souvenir, le refrain n’était qu’une suite de « Ouh… Ahhh… Ahhh… Ouh… ».) Encore une fois, Isabelle Racicot animera ce grand rendez-vous. Notons qu’une cérémonie du midi avec Marie-Mai et Bedouin Soundclash sera diffusée dès 11 h 30.

ICI Télé et CBC, lundi à 20 h

Le retour

Le meilleur pâtissier du Québec

PHOTO FOURNIE PAR TVA Le meilleur pâtissier du Québec

Pendant qu’elle brûle les planches dans Waitress, une comédie musicale mise en scène par Joël Legendre, Marie-Eve Janvier anime Le meilleur pâtissier du Québec avec… Joël Legendre. Présentée l’hiver dernier sur Zeste, la deuxième saison du concours gourmand réunit 10 nouveaux pâtissiers amateurs, dont une médecin de famille, un ancien policier à Paris, une statisticienne bancaire et une violoniste. Les concurrents devront relever 21 défis, et pour chacun d’eux, ils seront évalués par deux pros, Gaël Vidricaire, lauréate de nombreux prix culinaires, et Joël Laon, le chef pâtissier du Château Frontenac. Pour commencer, on demande aux concurrents de concocter une tarte aux agrumes.

TVA, dès lundi à 20 h