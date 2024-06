Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La surprise

J’adore le jus

Après Complètement lycée et Club Soly, l’auteur et réalisateur Alec Pronovost signe (avec Samuel Cantin) cette websérie qui mérite votre attention. Ça mélange toutes sortes de genres disparates (true crime, faux documentaire, comédie satirique, infopub), mais étonnamment, ça marche. Nos nombreux éclats de rire en témoignent. J’adore le jus relate le parcours de Mathieux Mailloux (convaincant François Ruel-Côté), un entrepreneur adulescent incompétent, mais enthousiaste, qui entreprend un virage professionnel en devenant représentant pour Zoop, une entreprise de boissons énergisantes. Dans des rôles secondaires, Éric Robidoux (en journaliste d’enquête prétentieux) et Peter Miller (en ex-hockeyeur vedette recyclé en patron d’entreprise sans scrupules et vulgaire) brillent.

Noovo.ca

La dernière

Les chefs ! – L’affrontement

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Guillaume, Anthony et Luca s’affrontent en finale des Chefs.

Après une demi-finale ponctuée de moments d’extrême tension entre Élyse Marquis et Jean-Luc Boulay (gracieuseté du chou-et-perdrix-gate) et d’intenses émotions chez Isabelle (en raison du départ de Suzy), la finale des Chefs s’annonce épidermique. On demeure perplexe face au thème de l’épreuve ultime (les quatre éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air), mais puisque cette saison d’étoiles tient ses promesses jusqu’à présent, on serait surpris d’être déçu. Un pronostic ? La coolitude naturelle de Luca supplantera le contrôle de Guillaume et l’hyperexcitation croissante d’Anthony. Notons qu’une autre finale sera diffusée en même temps, celle des Traîtres de Karine Vanasse à Noovo.

ICI Télé, lundi à 20 h

La spéciale

Ça finit bien la semaine

PHOTO FOURNIE PAR TVA Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil reçoivent Gino Chouinard (au centre) à Ça finit bien la semaine.

On s’en doute, TVA va mettre toute la gomme pour souligner le départ de Salut bonjour de Gino Chouinard, qui animera sa dernière émission le vendredi 21 juin, après 21 ans de loyaux services. (On décèle une thématique ici.) Le coup d’envoi des célébrations sera donné dans Ça finit bien la semaine avec Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil. Le tandem recevra Dave Morissette, Ève-Marie Lortie, Josée Lavigueur, Sabrina Cournoyer, Mathieu Roy, Charles-Antoine Sinotte, Philippe Vincent-Foisy et Géraldine Lamarche. De son côté, Fabien Cloutier sera responsable du bien-cuit, qu’on prédit gentil. En prestation musicale : Ingrid St-Pierre et Christian Marc Gendron.

TVA, dimanche à 19 h

La nouveauté

Planter avec Marthe

PHOTO FOURNIE PAR TVA Marthe Laverdière en compagnie de Guy Jodoin dans Planter avec Marthe

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une chaîne offre à Marthe Laverdière sa propre émission de télévision. Au cours des dernières années, l’horticultrice/massothérapeute/fleuriste/humoriste a collaboré à plusieurs talk-shows et magazines de services, dont Bonsoir, Bonsoir sur ICI Télé et Salut bonjour à TVA. Dans cette série produite par Encore (La candidate, Léo) en collaboration avec Québecor Contenu, la bonne vivante jardine avec différentes personnalités, dont Mélissa Bédard, Jean-Philippe Dion, Debbie Lynch-White, Sophie Prégent, Nathalie Simard et Rosalie Vaillancourt. Cette première saison commence avec Guy Jodoin, un « maniaque de plantes » autoproclamé. Avertissement : l’animatrice et son invité frôlent l’hyperventilation à plusieurs reprises à force de rire.

TVA, dès lundi à 19 h