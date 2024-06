Élyse Marquis animera le 10 juin la finale très attendue des Chefs !, sur ICI Télé. Elle collaborera ensuite tout l’été à l’émission de Phil Roy Un peu, beaucoup, passionnément, sur les ondes de Rouge FM, en plus d’être ambassadrice de la plateforme aidersonenfant.com. Elle nous confie ses lectures du moment.

Changer l’eau des fleurs

« Je pense que c’est mon livre préféré à vie. C’est un livre sur les petites choses de la vie. Ce qui m’a touchée particulièrement, c’est bien sûr l’amour d’une maman pour sa fille, mais je pense que c’est profondément un livre sur comment se relever et continuer à vivre même quand on n’en a plus le goût. L’écriture est tout en finesse, avec des personnages qui nous habitent longtemps. C’est vraiment un livre qui fait du bien. J’avais l’impression de vivre le récit au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais retrouver un jour un livre qui va me toucher autant, entre la grande beauté de la simplicité et la grande force de la douceur. »

Changer l’eau des fleurs Valérie Perrin Albin Michel 557 pages

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates

« C’est un livre que mon père m’a suggéré de lire. Ça se passe en Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est l’histoire de Juliette, une autrice et journaliste qui doit écrire un article sur un cercle littéraire sur l’île de Guernesey. C’est une île anglaise qui est occupée par les Allemands, et ce cercle littéraire, c’était une façon pour les habitants de pouvoir se réunir même après le couvre-feu. C’est écrit sous forme de correspondance, donc l’histoire nous est racontée à travers des lettres que s’écrivent les personnages. […] Encore une fois, c’est un livre qui fait l’éloge de la simplicité, des relations humaines qui sont vraies et authentiques. J’ai aussi aimé que ce soit un roman sur l’importance de la lecture. »

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates Mary Ann Shaffer et Annie Barrows (traduit par Aline Azoulay-Pacvon) 10/18 410 pages

Royal

« C’est un de mes auteurs préférés, j’ai tout lu de lui et j’ai particulièrement aimé Haute démolition et Manuel de la vie sauvage. Je suis allée voir, récemment, chez Duceppe l’adaptation du roman Royal et j’ai adoré, ça m’a donné le goût de le relire. Ça se passe à la faculté de droit, un monde que je ne connaissais absolument pas. Ça parle de l’obsession de la performance – si t’es pas le meilleur, t’es rien –, puis tout le vide qu’il y a derrière ça, les relations humaines qui ne sont pas si humaines que ça… C’est très bien écrit, ça fait beaucoup réfléchir, c’est cynique, drôle et extrêmement touchant. Je trouve que la plume de Jean-Philippe Baril Guérard est vraiment unique. C’est un livre coup-de-poing. »