Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Le coup de dés

La coupe BBQ

Après Les chefs !, une autre compétition culinaire s’ajoute au menu ce printemps. Animée par Debbie Lynch-White, cette production de Trio Orange réunit huit chefs reconnus, qui s’affrontent en duel avec comme mission de « revamper les classiques du BBQ » pour créer des plats inédits et gastronomiques. Le tout sous l’œil attentif d’Antonin Mousseau-Rivard, juge et chef propriétaire du réputé restaurant Le Mousso, à Montréal. D’après la bande-annonce, on peut s’attendre à beaucoup de boucane, à un plateau de tournage en plein air (une averse viendra chambouler l’un des face-à-face), à des plats variés (pas juste des morceaux de viande grillés) et à quelques jugements sans appel.

Zeste, dès jeudi à 20 h (la chaîne sera débrouillée du 16 mai au 13 juin)

Cinéma

The Idea of You

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Nicholas Galitzine et Anne Hathaway dans The Idea of You

Inspirée du roman à succès du même titre de Robinne Lee, cette comédie romantique reprend le même schéma qu’un classique du genre des années 1990, Notting Hill, avec Julia Roberts et Hugh Grant. Deux personnes tombent amoureuses. L’une est célèbre, l’autre pas. Sauf que cette fois-ci, la vedette mondialement connue est l’homme, un chanteur de 24 ans, membre d’un populaire boys band, qui s’éprend d’une mère de famille divorcée qui vient de souffler ses 40 bougies. Le scénario n’offre aucune surprise. On aurait pu tracer ses grandes lignes avant de regarder une seule seconde du film. Mais heureusement, la chimie opère entre Anne Hathaway et Nicholas Galitzine.

Prime Video (version française offerte)

La nouveauté

Ma maison abandonnée

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Sophie Bourgeois dans Ma maison abandonnée

L’actrice Sophie Bourgeois, qu’on a vue dans C.A. et L’échappée, aime les projets de rénovation. Cette série de huit épisodes documente son cinquième projet : rénover une maison abandonnée sur pilotis, située au milieu de nulle part, dotée d’une toiture infestée de crottes de ratons laveurs. En d’autres termes, retaper un shack. Après avoir regardé la première demi-heure, on comprend pourquoi la comédienne craint d’être « masochiste ». Sa propriété des Laurentides tombe en ruine. La route promet d’être longue et sinueuse (le début des travaux est d’ailleurs reporté à quelques reprises), mais on demeure curieux de connaître le résultat final. Une production Trio Orange (Chaque seconde compte) réalisée par Sébastien Chabot (Tous au jardin, Design VIP).

Vrai

La spéciale

Intemporel Yvon Deschamps

PHOTO FOURNIE PAR TVA Judi Richards et ses filles dans Intemporel Yvon Deschamps

La série d’hommages au monument de l’humour québécois continue avec Intemporel Yvon Deschamps, une émission spéciale pilotée par Benoît Brière. Inspiré du spectacle Voyager dans le temps (1984) du célèbre humoriste, ce rendez-vous produit par ComediHa ! rassemble Martin Matte, Lise Dion, Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Emmanuel Bilodeau, Maude Landry, Robert Charlebois et Judi Richards. Pour l’occasion, ils reprennent quelques textes et chansons du monologuiste, des œuvres qui sont toujours d’actualité malgré les années, comme Aimons-nous, Le bonheur, Les baby-boomers, Dans ma cour, Les ados, La paternité, Le fœtus, Les unions, qu’ossa donne ? et Chacun dit je t’aime.

TVA, dimanche à 19 h 30