Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La valeur sûre : Splendeur et influence

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Splendeur et influence

Avis aux amateurs de visionnements en rafale : la première saison complète de Splendeur et influence est finalement en ligne. Malgré un avant-dernier épisode de « meilleurs moments » qui étire la sauce inutilement, cette première saison dans l’univers d’un groupe fictif d’influenceurs a comblé nos attentes, qui étaient pourtant très élevées. L’auteur Marc Brunet (Like-moi) connaît le secret des répliques coups de circuit, tantôt absurdes, tantôt incisives, qui surprennent et déclenchent des éclats de rire. Chaque demi-heure en contient plusieurs. Du côté des acteurs, Anne Dorval livre une performance comique haut de gamme, comme les cabinets de cuisine du commanditaire Michaël Jarreau.

ICI Tou.tv Extra

Le coup de dés : le premier débat Biden-Trump

PHOTO PATRICK SEMANSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président des États-Unis, Joe Biden

Les Américains ne seront seulement appelés aux urnes qu’en novembre, mais déjà, CNN organise un premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Sans public, la joute aura lieu à Atlanta et sera animée par Jake Tapper et Dana Bash. ICI RDI, qui retransmettra l’évènement, entrera en programmation spéciale dès 17 h 30 avec Patrice Roy. Le chef d’antenne sera entouré d’un panel d’analystes comptant Rafael Jacob (Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM), Catherine Loubier (ancienne déléguée générale du Québec à New York) et Michel C. Auger (chroniqueur politique). Après le débat, le petit groupe commentera les moments forts… et faibles. Parce qu’il y en aura. C’est sûr et certain.

ICI RDI, début de la programmation spéciale jeudi à 17 h 30, débat à 21 h

Le retour : Roue de fortune

PHOTO FOURNIE PAR TVA Pascal Morrissette et Anick Dumontet animent Roue de fortune.

Sans réinventer la roue (alerte au jeu de mots facile), TVA a concocté une nouvelle formule pour Roue de fortune, qui amorce cette semaine sa 36e saison. Les animateurs Anick Dumontet et Pascal Morrissette suivront la route des festivals. Les gagnants transporteront la fameuse roue colorée de Loto-Québec un peu partout au Québec, y compris à Montréal (Francos), à Trois-Rivières (FestiVoix), à Jonquière (Jonquière en musique), à Tremblant (Festival international du blues), à Québec (Festival d’été), à Sherbrooke (Fête du lac des Nations), et à Rimouski (Grandes fêtes Telus). Quant aux lots qui pourraient être remportés, ils varient de 25 000 $ à 1 000 000 $.

TVA, du lundi au mercredi, après Sucré salé, vers 18 h 55

L’évènement : la fête nationale à Montréal

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les artistes qui seront sur scène au parc Maisonneuve, à Montréal

Vingt-quatre heures après Québec, au tour de Montréal de souligner la fête nationale en présentant son Grand spectacle. Encore une fois piloté par Pierre-Yves Lord au parc Maisonneuve, l’évènement réunira Claude Dubois, Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, Le vent du nord et FouKi. Devant une météo incertaine, on risque de regarder l’évènement dans notre salon. Puisque le concert s’intitule Une chance qu’on s’a, notre petit doigt nous dit qu’un hommage à Jean-Pierre Ferland est prévu. Pour ceux qui auraient raté le spectacle des plaines d’Abraham de dimanche, mentionnons qu’il sera présenté en reprise à Télé-Québec lundi à 18 h.

ICI Télé et TVA, lundi à 20 h 30