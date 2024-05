Le documentaire Let it Be

Le documentaire : Let it Be

En 2021, les fans des Beatles s’étaient précipités sur Get Back, une série documentaire de huit heures, réalisée par Peter Jackson (Le seigneur des anneaux), qui montrait les séances d’enregistrement du Fab Four en janvier 1969 au moyen d’images d’archives inédites. Trois ans plus tard, l’équipe du célèbre cinéaste restaure Let it Be, un long métrage originalement sorti en 1970, qui nous amène en studio avec Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, et présente leur dernier concert comme quatuor, sur l’édifice des studios Apple Corps, à Londres. Parions qu’encore une fois, les amoureux du groupe seront au rendez-vous.

Disney+, dès mercredi

Le coup de dés : Appelez-moi Stéphane

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La distribution d’Appelez-moi Stéphane

À compter du 28 juin, la Maison des arts Desjardins de Drummondville présentera cette pièce culte des années 1980 signée Claude Meunier et Louis Saïa, revisitée par André Robitaille, avec Patrice Bélanger, Véronic DiCaire, Bernard Fortin, Diane Lavallée, Dominic Paquet et Tammy Verge. En attendant cette relecture, ICI ARTV propose une captation d’une version antérieure mettant en vedette Gilles Renaud, Monique Miller, Véronique Le Flaguais, Serge Thériault, Marc Messier et Frédérike Bédard. L’histoire ? Un prof de théâtre propose à cinq personnes issues de milieux très différents, mais inscrites au même cours du soir en art dramatique, de monter une pièce dans laquelle chacun jouera sa propre histoire.

ICI ARTV, lundi à 20 h

Le retour : Y’a du monde à messe

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC L’animateur Christian Bégin, entouré de Patrick Côté, Mariana Martin, Mélissa Bédard et Guy Jodoin

En forme, Christian Bégin a retrouvé vendredi dernier les commandes de Y’a du monde à messe. Après avoir lancé la huitième saison de l’émission avec Mélanie Maynard, Danny St Pierre, Sly Toussaint et Michel Rivard, l’animateur reçoit cette semaine la chanteuse Mélissa Bédard (qui livrera aussi une prestation musicale), l’ancien champion d’arts martiaux mixtes Patrick Côté (qu’on a pu voir à Big Brother Célébrités), la boulangère et immigrante mexicaine Mariana Martin, et l’acteur Guy Jodoin, qui racontera un moment terrifiant qu’il a traversé. On attend aussi René Simard, Dave Morissette, Michel Pagliaro et Vincent Bolduc au cours des prochaines semaines. Et oui, le chœur gospel est toujours présent.

Télé-Québec, vendredi à 21 h (en rediffusion dimanche à 19 h)

La dernière : La vie compliquée de Léa Olivier

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Laurence Deschênes dans La vie compliquée de Léa Olivier

L’adaptation télé des livres à succès de Catherine Girard-Audet prend fin après trois saisons. Dans cet ultime volet décliné en 12 épisodes de 30 minutes réalisés par Martin Cadotte (La malédiction de Jonathan Plourde) et signés par Rachel Cardillo (Les Argonautes, O’), Léa (Laurence Deschênes) entame sa cinquième secondaire à Montréal, et comme d’habitude, de petits drames viennent bousculer son quotidien. Toujours aussi romantique, anxieuse et gaffeuse, l’héroïne redoublera d’efforts à l’école avec l’aide d’Olivier (Justin Simon)… au grand malheur de Maude (Émie Thériault), qui l’a toujours dans sa ligne de mire. Cinq nouveaux acteurs ajoutent leurs noms au générique, dont Catherine Proulx-Lemay et Geneviève Brouillette.

Club illico