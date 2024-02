Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La nouveauté

Expats

Nicole Kidman se trompe rarement. Après Boy Erased, Big Little Lies, Bombshell, The Undoing, Being the Ricardos et Special Ops : Lioness, l’actrice australienne poursuit sa séquence victorieuse avec Expats, l’adaptation télévisuelle du roman de 2016 de l’autrice américaine Janice Y. K. Lee. Créée, produite et réalisée par Lulu Wang (The Farewell), cette minisérie tout en finesse nous transporte à Hong Kong, avec ses marchés de nuit, ses immeubles en hauteur, ses inégalités sociales et… ses drames. Tissée autour d’un trio de femmes expatriées (campées par Nicole Kidman, Sarayu Blue et Ji-young Yoo), l’intrigue se déploie lentement au cours du premier épisode. Le second, particulièrement crève-cœur, nous ramène en arrière, histoire d’expliquer le présent.

Prime Video (un nouvel épisode chaque vendredi)

Le retour

Drag Race Belgique

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Rita Baga anime Drag Race Belgique.

La Québécoise Rita Baga revient aux commandes de l’édition belge du populaire télé-crochet, qui réunit cette saison neuf drag-queens prêtes à tout pour remporter le grand prix de 20 000 euros, soit 29 000 dollars canadiens. Au programme du premier épisode : une séance photo durant laquelle les concurrentes chevauchent une licorne mécanique qui virevolte au milieu d’une piscine gonflable, ainsi qu’un talent show (burlesque, chant, danse, lip-sync, humour, piano). Notre nom préféré parmi toutes les candidates ? Loulou Velvet, qui privilégie – évidemment – les tenues de velours. Détail à signaler, après avoir participé à l’émission comme juge invitée l’an dernier, la chanteuse Lio intègre le panel comme jurée permanente. Les blondes n’ont qu’à bien se tenir.

Crave (un nouvel épisode chaque jeudi)

Le documentaire

Doc humanité – Afro Canada

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Afro Canada

Pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, le diffuseur public rediffuse cette série documentaire de quatre épisodes d’une heure, qui retrace la présence afrodescendante au pays, qui aurait commencé aux alentours de 1605, avec l’arrivée de Mathieu Da Costa. Présenté samedi dernier, le premier épisode, réalisé par Henri Pardo, aborde le colonialisme, les déplacements (volontaires ou non) des Noirs et l’esclavage, des sujets curieusement évacués des manuels scolaires. Cette semaine, le deuxième épisode, intitulé « Black fatigue » et résistance, montre qu’au Canada, la lutte pour les droits des Noirs a commencé bien avant l’avènement du mouvement Black Lives Matter. Une production Black Wealth Media et Yzanakio.

ICI Télé, samedi à 22 h 30

L’évènement

Super Bowl

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Usher

Bien qu’on n’ait toujours pas compris pourquoi la Ligue nationale de football a choisi Usher pour assurer la portion divertissement (pensait-elle qu’on était en 2010 ?), on jettera un œil au concert pour possiblement entendre les vieux tubes du chanteur, comme OMG, Yeah!, You Make Me Wanna… et Love in This Club. Avant le botté d’envoi, la star du country (et nouvelle coach à The Voice) Reba McEntire interprétera l’hymne national américain, pendant que l’acteur Daniel Durant (CODA) le reprendra en langue des signes. On est également curieux d’entendre la relecture d’America the Beautiful du rappeur Post Malone. Quant au match, tout ce qu’on en sait, c’est qu’il opposera les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco.

RDS, CTV, TSN et CBS à 18 h (RDS diffusera l’avant-match dès 16 h 30.)