Musique, cinéma, théâtre, humour, discussions… Comme chaque année en février, le Mois de l’histoire des Noirs propose une tonne d’activités liées à la culture et à la communauté afrodescendante. C’est en français, c’est en anglais, c’est même parfois en créole. C’est surtout une grande porte ouverte sur la réalité et la créativité d’une diaspora, plus que jamais nécessaire en cette époque décoloniale.

Quels progrès sur les écrans ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Anglesh Major

Depuis l’émergence du mouvement Black Lives Matter, les personnes racisées occupent plus d’espace à la télé, au cinéma, dans les pubs, dans les théâtres. Cette avancée spectaculaire est-elle suffisante ? Quel est le chemin parcouru ? Qu’en pensent les gens de la communauté ? Discussion avec la journaliste Emilie Nicolas, l’animatrice Mireille Metellus, le directeur artistique de Duceppe David Laurin et l’artiste Anglesh Major, animée par Catherine Perrin.

2 février 17 h 30, Salon urbain, 1600, rue Saint-Urbain

L’immersion Marcus Garvey

IMAGE TIRÉE DE L’AFFICHE DE L’EXPOSITION When Big Man Talk

En 1919, le militant et orateur caribéen Marcus Garvey, figure légendaire du panafricanisme, fonde à Montréal une section de la Universal Negro Improvement Association (UNIA) toujours existante d’ailleurs. L’expo When Big Man Talk s’inspire de ce moment fondateur pour raconter un pan de l’histoire des Noirs au Québec, à travers peintures, photos, activités immersives et réalité virtuelle.

Du 3 au 10 février entre 12 h et 17 h à l’Atelier Lucie Michel, 5875 boulevard Monk

Du 11 au 14 février entre 12 h et 17 h à l’UNIA, 2741, rue Notre-Dame Ouest

Qui était Claudette Colvin ?

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DU CENTRE PHI L’exposition Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin se déroule au Centre Phi du 7 février au 10 mars.

Le 2 mars 1955, en Alabama, une adolescente noire de 15 ans refuse de céder son siège à un passager blanc dans l’autobus. Cet acte de résistance, précédant de neuf mois celui de Rosa Parks et annonçant les luttes à venir de Martin Luther King, est raconté dans Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, expérience technohistorique rendue possible par la réalité augmentée. On ne se souvient plus de Claudette Colvin, et pourtant, oui, elle vit encore…

Du 7 février au 10 mars, Centre Phi. 407, rue Saint-Pierre

Être noir et LGBTQ+

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’ARTISTE Daniel Bartholomew-Poyser

Être queer et être noir, ce n’est pas évident. Le Festival de cinéma Massimadi propose une sélection de films LGBTQ+ afro, suivis de discussions autour de ce problème « d’intersectionnalité ». En prime : un concert de musique classique dirigé par le chef afro-canadien (et LGBTQ+) Daniel Bartholomew-Poyser, par ailleurs sujet du documentaire Disruptor Conductor, qui sera projeté en amont du concert.

Du 15 au 18 février. Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest

Glace noire

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Georges Laraque, alors avec le Canadien de Montréal, en 2010

Herbie Carnegie, Grant Fuhr, Tony McKegney, Jerome Iginla, Donald Brashear, George Laraque, Akim Aliu… Lancé l’an dernier, le film Black Ice raconte l’histoire des joueurs noirs dans le hockey, et leur difficile intégration à ce sport à domination blanche. Le réalisateur Hubert Davis s’intéresse particulièrement à la Colored Hockey League des Maritimes, fondée en 1895 à Halifax. Un sujet passionnant, qui fait revivre des personnages oubliés et permet de mesurer le chemin parcouru. Suivi d’une discussion avec le réalisateur.

20 février 17 h. Taverne 1909, 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal

C’est pas parce qu’on rit…

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Richardson Zéphir

Le rire n’est pas la solution contre le profilage racial. Mais il peut permettre de dénoncer, de conscientiser et de réfléchir au problème. C’est le défi que relèveront une demi-douzaine d’humoristes, dont Eddie King, Richardson Zéphyr et Garihanna Jean-Louis, pour ce spectacle d’humour-bénéfice présenté à L’Olympia. Comme disait le magazine Croc : c’est pas parce qu’on rit que c’est drôle…

24 février 19 h 30. Olympia, 1004, rue Sainte-Catherine Est

Belles et bonnes

PHOTO TIRÉE DU SITE DES ARTISTES Le duo Bel & Quinn

Elles sont sœurs, elles font de la musique, elles ont des choses à dire. Découvrez Bel & Quinn et leur alliage de soul, de jazz et de rythmes haïtiens. L’une chante, l’autre joue de la guitare… et chante aussi. Quant à leurs chansons, elles sont décrites comme « un acte de guérison, d’amour et d’acceptation de soi ». Pour plus de musique au féminin, sachez que Lorraine Klaasen (10 février, le Fairmount) Emeline Michel (10 février, collège Marie-Victorin) et Kim Richardson (14 février, Le Balcon), Michelle Sweeney (11 février, le Balcon) et Dawn Tyler Watson (22 février. Centre culturel Henri-Lemieux), se produiront aussi pendant ce mois d’activités culturelles.

29 février 19 h. Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12 004, boulevard Rolland