Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Dommage

Montréal malmené

La culture populaire n’a pas ménagé Montréal cette semaine. Dimanche, la métropole québécoise s’est retrouvée – sans l’avoir demandé – mêlée au conflit entre Kendrick Lamar et Drake lorsque ce dernier l’a mentionnée dans The Heart Part 6, une chanson visant à dénigrer le rappeur américain. Le hic : dans ses paroles, Drake semble qualifier Montréal de « petite ville ». Ouch !

Côté télé, la série Hacks a amorcé sa troisième saison en déplaçant ses héroïnes au festival Just For Laughs. L’épisode s’avère une belle infopub pour Montréal (il montre la place des Festival bondée l’été, la rue Saint-Catherine animée)… jusqu’à cet échange entre Deborah et Ava, au cours duquel l’humoriste campée par Jean Smart confie qu’elle n’aime pas Montréal. « C’est Paris pour les oreilles, mais Hartford pour les yeux », explique-t-elle. Double ouch !

Hommage

La plus grosse foule pour Madonna

PHOTO DANIEL RAMALHO, AGENCE FRANCE-PRESSE Une vue aérienne du public venu assister au concert gratuit de Madonna à Rio

Madonna a probablement réalisé le retour le plus spectaculaire de sa carrière le week-end dernier. Moins d’un an après avoir été plongée dans un coma artificiel pendant 48 heures en raison d’une infection bactérienne, la chanteuse a clôturé sa tournée Celebration au Brésil en fracassant un record, celui du concert le plus couru de l’histoire. Selon l’office de tourisme de Rio, pas moins de 1,6 million de personnes ont envahi la plage de Copacabana pour voir la légende en action. Et gratuitement, en plus. Durant sa prestation de 2 heures 15 minutes, retransmise sur l’internet au Brésil (on trouve plusieurs vidéos sur YouTube), les succès ont défilé : Into the Groove, Vogue, Like a Prayer, Music… Pas mal pour une star dont l’éditeur de Billboard avait prédit, en 1984, qu’elle allait « tomber dans l’oubli dans six mois ».

La citation

Audrey est revenue

Audrey de Survivor Québec

Vous êtes tellement fins pour vrai… Je n’aurais même pas été contente pour vous autres ! Audrey de Survivor Québec, chaudement félicitée par Desneiges, Gwladys et Dominic après avoir gagné l’épreuve ultime de l’Exil contre eux. La concurrente réintégrera l’aventure lors d’un épisode spécial de 75 minutes, dimanche à 20 h sur Noovo, qui marquera (enfin !) la fusion des tribus.

Place aux lecteurs

Un remix clivant

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Céline Dion au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas en 2011

Les faits et gestes de Céline Dion continuent de susciter des réactions… même lorsqu’on parle du remix d’une chanson. Notre appel à tous concernant Set My Heart on Fire, une version revue et corrigée de son tube I’m Alive, a résonné chez plusieurs lecteurs. Concoctée par Majestic et The Jammin Kid, deux DJ, la pièce ne laisse personne indifférent. Certains commentaires sont dithyrambiques : « J’adore ! », « Les pistes de danse vont déborder », « Wow ! », « Fantastique ! »… D’autres sont extrêmement défavorables : « Cacophonique », « Pénible ! », « Je déteste ! », « Criard », « Un gros non ! », « Horrible »… Vu que plusieurs remix de succès-souvenirs ont gravi les échelons des palmarès au cours des dernières années, on suivra le parcours de Set My Heart on Fire au cours des prochaines semaines.

La photo

Katy Perry, version IA

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE KATY PERRY Image générée par l’intelligence artificielle de Katy Perry au Met Gala

Katy Perry a trompé plusieurs personnes, lundi, en publiant une photo d’elle-même générée par l’intelligence artificielle, qui donnait l’impression qu’elle avait assisté au Met Gala. Même sa propre mère s’est fait prendre ! « Je n’ai pas pu aller au Met, je devais travailler », a écrit la chanteuse sur Instagram, sous l’image, truquée, d’elle foulant le tapis rouge du rendez-vous mondain, affublée d’une robe à fleurs démesurée. « Je ne savais pas que tu étais allée au Met Gala, a écrit sa mère. Quelle robe magnifique. » Réponse de Katy Perry : « Tu t’es fait avoir par l’IA toi aussi, fais attention ! » Au moment où l’on écrivait ces lignes, la publication de Katy Perry avait généré plus de 2,7 millions de « J’aime » sur Instagram. Ironiquement, le souvenir qu’on gardera de l’édition 2024 du Met Gala sera cette photo créée en quelques secondes, alors que d’autres ont passé des semaines, voire des mois, à peaufiner leur look.

Insolite

Accords mets-télé

PHOTO SCOTT SUCHMAN, ARCHIVES THE WASHINGTON POST Des spaghettis

Prenons quelques lignes pour parler d’une « recherche » qui s’est faufilée jusque dans notre boîte courriel cette semaine. Selon cette étude signée JustBanter, une plateforme de marketing pour influenceurs utilisant l’intelligence artificielle, on peut deviner le type d’émission préférée d’une personne à partir des plats canadiens qu’elle aime manger. Ainsi, les fervents de pâtes italiennes « riches et copieuses » apprécient généralement les drames policiers, les amateurs de poutine préfèrent les comédies, les fans de tourtières affectionnent les séries historiques, les amants de tartelettes au beurre (une catégorie plus nichée) adorent les drames romantiques et, enfin, les mordus de barres Nanaimo, ce classique originaire de Colombie-Britannique mariant chocolat, noix de coco et crème anglaise, chérissent les séries réconfortantes. Après les accords mets-vin, les accords mets-télé ?

Séparées à la naissance

Contrairement à ce que croyait notre lecteur Denis Rioux, personne ne l’avait devancé pour soumettre cette suggestion de sosies : la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, et Hannah Reid, la chanteuse du groupe d’indie pop britannique London Grammar.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE TOUT LE MONDE EN PARLE Pascale St-Onge