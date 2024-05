Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Béatrice et Croc Harry, Lawrence Hill

C’est Stanley Péan qui a traduit ce nouveau titre du romancier afro-canadien Lawrence Hill, auteur du best-seller Aminata. Dans une note en début de livre, il le décrit comme une œuvre insolite, au carrefour du réalisme magique et de la science-fiction, et une « fable sur la nécessité de prendre soin les uns des autres dans un monde en proie aux menaces du racisme et de la violence ». Un roman à découvrir autour de la quête d’identité, de justice et de guérison.

Béatrice et Croc Harry Lawrence Hill (traduit par Stanley Péan) Mémoire d’encrier 432 pages

Torture blanche, Narges Mohammadi

La militante iranienne des droits de la personne Narges Mohammadi, qui s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2023 de la prison de Téhéran où elle était alors détenue, témoigne ici du traitement infligé par la République islamique d’Iran aux prisonnières politiques soumises à la « torture blanche », soit l’isolement total. Un récit unique, meublé par son expérience personnelle et les entretiens qu’elle a menés avec d’autres prisonnières politiques ou militantes.

Torture blanche Narges Mohammadi (traduit par Didier Ausan) Albin Michel 288 pages

Renaissances, Cyril Kamar

Le chanteur et producteur Cyril Kamar, alias K-Maro, se raconte sans détour dans ce livre intime – de son enfance dans un Liban en guerre à son grand succès, Femme like U, en passant par la création de sa maison de production. Il y évoque autant la famille que l’exil et la réussite, jusqu’à l’atteinte d’une certaine forme d’équilibre.

Renaissances Cyril Kamar Faces cachées 224 pages

Portraits de plumes, Mathieu Laca

Ce tout petit livre est un hommage du peintre et écrivain montréalais Mathieu Laca à la littérature québécoise. À travers des peintures texturées, reproduites en couleur dans l’ouvrage, et de courts textes, il nous convie à une sorte de tête-à-tête avec 20 écrivains, dont Mélikah Abdelmoumen, Nelly Arcan, Anaïs Barbeau-Lavalette, Marie-Claire Blais, Michel Marc Bouchard, Simon Boulerice, Gabrielle Boulianne-Tremblay ou encore Leonard Cohen et Caroline Dawson.

Portraits de plumes Mathieu Laca Éditions du passage 68 pages

Quand j’étais l’Amérique, Elsa Pépin

Dix ans après sa parution initiale, le recueil de nouvelles de l’autrice, journaliste et animatrice Elsa Pépin est republié avec deux textes inédits. Quinze nouvelles autour d’histoires de famille, d’amours déçues et de rendez-vous manqués.

Quand j’étais l’Amérique Elsa Pépin XYZ 184 pages

Shõgun, James Clavell

Le grand classique qui plonge dans le Japon féodal du XVIIe siècle (tout récemment adapté en série et diffusé sur Disney+) est maintenant offert dans une nouvelle édition. Les deux tomes sont en librairie.