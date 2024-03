La plateforme Disney + regorge de nouveautés à se mettre sous les yeux. Voici les suggestions de nos chroniqueurs et journalistes.

The Eras Tour Oui, c’est très long, The Eras, mais c’est très, très bon. Même pour un Swiftie moins dévot, qui y découvrira l’immense talent et le charisme éclatant de cette auteure-compositrice-interprète prolifique, autant à l’aise dans la pop bonbon que dans l’indie-folk poignant. Hugo Dumas

Poor Things Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos L’adaptation du roman homonyme du regretté écrivain écossais Alasdair Gray, publié en 1992, est jouissive, dans tous les sens du terme. La mise en scène de Lanthimos, brillamment inventive et éclatée, passe du grand angle déformé à l’hommage à l’expressionnisme allemand, et des couleurs saturées au noir et blanc. Poor Things est à la fois excessif et transgressif, excentrique et bizarre, accessible et divertissant. Du Lanthimos à son plus abouti. Marc Cassivi

Feud : Capote vs. The Swans Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Feud : Capote vs. The Swans est basé sur le texte dévastateur imprimé dans le magazine Esquire et intitulé « La Côte Basque, 1965 ». La liste des actrices au générique étincelle : Calista Flockhart, Diane Lane, Demi Moore, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Jessica Lange et Molly Ringwald. Et sous le chapeau de l’excentrique auteur de Breakfast at Tiffany’s et d’In Cold Blood, l’acteur Tom Hollander est fabuleux. Hugo Dumas

Shōgun Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Le souci d’authenticité de Shōgun est remarquable, en commençant par une importante proportion des dialogues en japonais. Le récit se déploie sans se précipiter et l’action se fait rare en début de parcours. Notre patience est toutefois récompensée par des revirements inattendus et des scènes d’une brutalité et d’un réalisme stupéfiants. Shōgun est convaincant, au point d’avoir l’impression de regarder la plus passionnante des leçons d’histoire. Pascal LeBlanc

X-Men ’97 Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos L’animation, la musique et la familiarité des personnages dans la série X-Men ’97 ravivent la nostalgie de belle façon. Plus remarquable encore est la qualité de l’écriture et la pertinence du propos. Ces deux aspects sont supérieurs à bien des films et des séries de superhéros destinés aux adultes. Pascal LeBlanc

All of Us Strangers Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Baigné d’une enveloppante atmosphère onirique et porté par une distribution impeccable, All of Us Strangers s’avère une audacieuse illustration des manifestations du deuil. Quiconque a perdu des êtres chers appréciera la délicatesse et la justesse avec lesquelles le cinéaste traduit la crainte d’oublier leur voix, leur visage, leur parfum. Manon Dumais