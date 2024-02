Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La nouveauté

Mr. & Mrs. Smith

Les relectures de films ont la cote cet hiver. Tandis que One Day domine le classement sur Netflix, Mr. & Mrs. Smith obtient énormément de succès sur Prime Video. Vous l’avez deviné, il s’agit d’une adaptation – en série télé de huit épisodes – du blockbuster d’action de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Cette fois, les rôles principaux sont défendus par Donald Glover (alias Childish Gambino) et Maya Erskine. Contrairement à Ambika Mod et Leo Woodall dans One Day, la chimie opère à fond entre les acteurs, qui jouent deux étrangers recrutés pour former un couple et réaliser différentes missions. Sortez le pop-corn !

Prime Video

L’incontournable

IXE-13 et la course à l’uranium

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Julie Le Breton, Marc-André Grondin et Vincent Leclerc dans IXE-13 et la course à l’uranium

Sur papier, l’ambitieux projet de l’auteur Gilles Desjardins (Les pays d’en haut) nous laissait perplexe. Une relecture télévisuelle d’une comédie musicale des Cyniques de 1971, elle-même inspirée d’une vieille série de romans québécois ? On allait passer notre tour… jusqu’à ce qu’on visionne les deux premiers épisodes, qui nous plongent au cœur d’un Montréal qu’on connaissait peu, voire pas du tout : celui d’après-guerre de 1945, truffé d’espions russes. Le résultat ? Un mélange réussi entre Inglorious Basterds de Quentin Tarantino, Tintin et Peaky Blinders. Habilement réalisée par Yan Lanouette Turgeon (L’imposteur), cette série d’époque mettant en vedette Marc-André Grondin, Julie Le Breton et Vincent Leclerc est tout sauf poussiéreuse.

Club illico (deux épisodes ajoutés chaque jeudi)

La surprise

La langue dans ma poche

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Mike Clay et Anaïs Favron animent La langue dans ma poche.

Accompagnée du chanteur Mike Clay (du groupe Clay and Friends), la sympathique Anaïs Favron anime ce jeu-questionnaire éducatif – mais divertissant – qui célèbre la langue française. Produit par Attraction (En direct de l’univers), il oppose chaque semaine deux duos composés d’un jeune et d’un adulte (élève-enseignante, enfant-parent). Les jeux sont variés (rébus, mémoire, autocorrecteur, musique) et font appel aux connaissances générales des participants. Mini-bémol : on n’a toujours pas compris pourquoi on demande aux concurrents de placer un mot choisi au hasard durant l’émission. Suggestion maison : pour qu’ils récoltent un point, il faudrait qu’ils parviennent à dire le mot en question sans que l’animatrice s’en rende compte.

Télé-Québec, mercredi à 19 h 30

L’évènement

Les César

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La réalisatrice de Simple comme Sylvain, Monia Chokri

La 49e cérémonie des César, qui aura lieu au Palais de l’Olympia à Paris vendredi, sera retransmise sur StudioCanal TV samedi. À suivre du côté du Québec : la catégorie du meilleur film étranger, dans laquelle apparaît Simple comme Sylvain de Monia Chokri. (Avis aux intéressés : la comédie romantique avec Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal est offerte sur Crave.) Ailleurs, Le règne animal, qui vient d’entrer en salle à Montréal, ouvre la marche avec 12 sélections, tout juste devant Anatomie d’une chute, avec 11. La soirée sera présidée par Valérie Lemercier, alias Aline. Juliette Binoche, Dany Boon, Ana Girardot, Diane Kruger et Benoît Magimel agiront comme présentateurs.

StudioCanal TV, samedi à 20 h (rediffusion dimanche à 14 h)