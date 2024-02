La légende du reggae racontée sur grand écran dans Bob Marley : One Love a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end.

(Washington) La légende du reggae racontée sur grand écran dans Bob Marley : One Love a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, avec 27,7 millions de dollars récoltés, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

« C’est un excellent départ pour un biopic musical », relève l’analyste David Gross, ajoutant que le film rencontre du succès dans les salles malgré de mauvaises critiques.

Le chanteur jamaïquain Bob Marley, au succès fulgurant et décédé à l’âge de 36 ans en 1981, est interprété par l’acteur britannique Kingsley Ben-Adir, connu pour son rôle de Malcolm X dans One Night in Miami.

Derrière la mélodie de Could You Be Loved se cache un autre film fraîchement sorti, cette fois-ci de superhéros, le Marvel Madame Web.

Le film réalise cependant un départ décevant, selon les analystes, avec 15,1 millions de recettes pour un coût de production de 80 millions de dollars.

Pour ce quatrième film de Sony de l’univers Spider-Man, l’actrice Dakota Johnson joue une ambulancière aux dons de voyance.

La comédie d’espionnage Argylle, coproduite par Apple et distribuée par Universal, qui raconte les mésaventures d’une autrice de thrillers d’espionnage à succès, complète le podium avec 4,7 millions engrangés après deux week-ends en tête.

Le film d’animation Migration, quatrième, glane 3,7 millions, devant les trois premiers épisodes de la saison 4 de la série à succès sur la vie de Jésus Christ, The Chosen, avec 3,4 millions.

Voici le reste du top 10 :

6. Wonka (3,4 millions de dollars)

7. The Beekeeper (3,2 millions)

8. Anyone but You (2,4 millions)

9. Lisa Frankenstein (2 millions)

10. Land of Bad (1,8 million)