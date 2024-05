Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Kingdom of the Planet of the Apes : Avatar des singes

« Les similitudes entre Kingdom of the Planet of the Apes et Avatar sont cependant indéniables. Cela s’explique possiblement par la présence du scénariste Josh Friedman (War of the Worlds) au générique. En plus d’avoir collaboré à l’écriture d’Avatar : The Way of Water, il travaille sur les troisième et quatrième volets », écrit notre journaliste Pascal Leblanc.

