Contraint de louer un chalet en pleine forêt, un jeune couple new-yorkais est la cible de trois tueurs masqués.

Lancée en 2008 par Bryan Bertino, qui se serait notamment inspiré des meurtres commis par la famille Manson et de Funny Games (1997), de Michael Haneke, la pas si vieille franchise The Strangers se refait une jeunesse sous la houlette du tâcheron Renny Harlin (A Nightmare on Elm Street 4, Exorcist : The Beginning). Infatigable, le réalisateur a tourné en même temps les trois chapitres de la nouvelle trilogie. Un malheur ne vient jamais seul, dit-on. Ni antépisode du film de 2008 ni suite de celui de 2018, The Strangers : Prey at Night, de Johannes Roberts, où les tueurs étaient tués, ce troisième volet intitulé The Strangers : Chapter 1 repart sur de nouvelles bases… en reprenant les mêmes éléments. Avec moins de talent, moins de suspense, moins de surprises.

Écrit par Alan R. Cohen et Alan Freedland, auteurs de télé, The Strangers : Chapter 1 rappelle dès le générique le nombre de crimes violents commis chaque jour aux États-Unis et ceux commis depuis le moment où le film a commencé. Eh oui, on veut s’assurer de nous faire peur en nous disant que l’action qui suit pourrait très bien nous arriver. Puis apparaissent Maya (Madelaine Petsch, la lippe frémissante, l’œil larmoyant) et Gregory (Froy Gutierrez, dont le talent se résume ici à s’enfarger partout), qui se retrouvent coincés à Venus, Oregon, lors d’un voyage au fin fond des États-Unis.

Bientôt, le couple new-yorkais découvre avec horreur que tout le monde a l’air bête, que le WiFi fonctionne de façon intermittente et qu’il n’y a pas d’option végane au menu du casse-croûte où il s’est arrêté. Pis encore, l’auto ne démarre plus. Pas de souci, le shérif à la mine patibulaire (Richard Brake) est aussi propriétaire du garage. Hélas, le couple devra passer la nuit dans un chalet isolé en forêt en attendant que l’auto soit réparée.

À la nuit tombée, trois individus masqués rôdent dans les parages. Et là, vous savez ce qui va arriver si vous avez regardé la bande-annonce ou vu l’un des précédents films de la franchise ou tout autre slasher. Bruits suspects, jeux d’ombres et de miroirs, tueurs tapis dans l’ombre, cris de détresse, respiration haletante, poursuites et fuites : tout se joue dans l’ordre, sans jamais qu’on dépasse ou réinvente la recette originale. « Pourquoi est-ce que vous nous faites ça ? », demande Maya. « Parce que vous êtes là », répond une tueuse masquée. C’est ça qui est ça, ça n’ira pas plus loin que ça.

