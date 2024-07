Souffrez-vous de la Marvel fatigue ? Si c’est le cas, il se peut que l’union entre l’irrévérencieux Deadpool et le ténébreux Wolverine, incarnés avec un enthousiasme palpable par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, soit le remède miracle.

Après 33 longs métrages et presque autant de séries, il y a de quoi éprouver une certaine lassitude chaque fois qu’un projet de l’Univers cinématographique Marvel (MCU) est annoncé. Pourrait-on passer à un autre appel, s’il vous plaît ?

Ayant brassé la cage des spectateurs sous la direction de Tim Miller en 2016 et de David Leitch en 2018, le vulgaire et désopilant Deadpool, une fois de plus interprété par l’impayable Ryan Reynolds, pourrait raviver l’intérêt pour les différentes franchises du MCU grâce à ce troisième volet réalisé par le Montréalais Shawn Levy. Qui plus est, l’infatigable Canadien y apparaît aux côtés de l’imposant Australien Hugh Jackman, qui revêt – enfin ! – le fameux costume jaune et bleu des bandes dessinées de superhéros.

Shawn Levy, qui avait dirigé l’acteur vancouvérois dans Freeman et The Adam Project, signe également le scénario avec Reynolds, qui avait participé à l’écriture de Deadpool 2, Rhett Reese et Paul Wernick, fidèles au poste depuis le premier volet, ainsi que Zeb Wells, l’un des scénaristes de la déjantée série d’animation Robot Chicken. C’est dire à quel point l’humour puéril et les moqueries faciles sont ici à l’honneur.

PHOTO JAY MAIDMENT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans Deadpool & Wolverine

Ayant eu droit à une mort bouleversante dans le crépusculaire Logan (2017), de James Mangold, que Deadpool profane au début du film en se dandinant sur Bye Bye Bye, de N’SYNC, Wolverine revient sur Terre-10005, mais il n’est pas tout à fait le même que celui qui évoluait sur Terre-616. De fait, ce Logan provient d’un multivers où il boit pour oublier qu’il a tout perdu.

C’est toutefois cette sombre version de Wolverine dont devra se contenter Deadpool pour empêcher Mr. Paradox (Matthew Macfayden) du Tribunal des variations anachroniques (TVA) d’effacer la ligne du temps où il évolue en tant que Wade Wilson, vendeur d’autos, entouré de ses amis des précédents épisodes. Les deux superhéros, qui se détestent copieusement et se livreront un duel mémorable sur You’re the One that I Want, tirée du film Grease, trouveront un ennemi commun après avoir été projetés dans le Néant.

Peuplé de héros et de vilains du MCU jetés aux oubliettes depuis des années, voire des décennies, territoire de l’effrayant Alioth, vu dans la série Loki, le Néant est un désert qui évoque, avec force clins d’œil, le paysage postapocalyptique de la série Mad Max. C’est là que, réfugiée avec ses sbires sous le crâne d’Antman, la vile Cassandra Nova (Emma Corrin, bien loin de la Diana de la série The Crown), sœur jumelle du professeur Charles Xavier, planifie de semer le chaos dans le multivers.

PHOTO JAY MAIDMENT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Hugh Jackman dans Deadpool & Wolverine

Recette gagnante

Fidèle à la franchise, Deadpool & Wolverine regorge de blagues de mauvais goût, de mots grossiers, d’apartés face à la caméra, d’apparitions surprises et de combats musclés orchestrés au quart de tour sur de tonitruantes chansons pop, dont Like a Prayer, de Madonna, au cœur d’une bataille épique. Pourquoi changer une recette gagnante ?

Évidemment, ce qui procure le plus grand bonheur dans ce troisième volet, ce sont les retrouvailles, 15 ans après X-Men Origins : Wolverine, de Gavin Hood, du mercenaire provocateur et de l’homme aux griffes d’adamantium.

D’ailleurs, Shawn Levy s’amuse à multiplier les scènes où les deux acteurs, qui s’entendent comme larrons en foire, se retrouvent dans des positions compromettantes.

À force d’attouchements accidentels, Deadpool & Wolverine n’est pas sans rappeler Ambiguously Gay Duo, série de dessins animés présentée à Saturday Night Live. « Je vais le dire à Blake », lance Ryan Reynolds en faisant référence à sa femme, l’actrice Blake Lively – que l’on retrouve plus tard au sein d’une armée de Deadpool…

Au cours de cette palpitante course contre la montre, Deadpool, qui adore briser le quatrième mur, se moque de Fox, ancien propriétaire des Studios Marvel, dont on retrouve le logo enfoui dans le désert, de Disney, nouveau proprio, et des acteurs d’autres franchises. Certes, la formule fonctionne à plein régime dans ce 34e long métrage du MCU, mais combien de temps encore pourra-t-on étirer la sauce ?

Comparés aux autres superhéros du MCU, Deadpool et Wolverine en feraient passer certains pour de pâlottes princesses ou héros édulcorés de Disney. S’ils nous réconcilient avec l’univers MCU, viennent-ils par le fait même d’élever la barre un peu trop haut pour la suite ?

